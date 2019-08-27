В Саратовской области выбрали лучшие МФЦ

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В рамках конкурса определялись победители по трем номинациям: «Лучший МФЦ», «Лучшая практика управления персоналом», «Лучший универсальный специалист МФЦ».Победителем в номинации «Лучший МФЦ» в категории с количеством действующих окон обслуживания 5 и менее стал центр государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» в городе Новоузенске, в категории с количеством действующих окон обслуживания 6 и более - центр «Мои Документы» в городе Балашове.Диплом первой степени в номинации «Лучшая практика управления персоналом в МФЦ» получил центр «Мои Документы» в Заводском районе города Саратова. Дипломы второй и третьей степени присуждены Центрам в городе Балашове и Марксе.Среди десяти финалистов по общему суммарному результату баллов, полученных на всех этапах конкурса, лучшим универсальным специалистом МФЦ стала Карина Улашевич, специалист центра «Мои Документы» в Ленинском районе г. Саратова. Второе и третье места заняли Ергунева Ольга и Власова Елена, специалисты центров «Мои Документы» в городе Вольске и Марксе.Подводя итоги конкурса, директор ГАУСО «МФЦ» Михаил Бранов поблагодарил всех участников конкурса, отметил их качественную подготовку, профессионализм, стремление к победе и увлеченность своей работой.