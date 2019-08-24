Саратов попал в ТОП-10 популярных малых городов для поездок на выходные этим летом

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Пор данным сервиса, в рейтинг подготовлен по данным анализа оплаченных заявок (броней) жилья туристами для проживания с 1 июня по 31 августа 2019 года. В рейтинг не вошли курорты и поселки на Черном и Азовском морях.В результате в ТОП-10 попали Тверь в Тверской области, Выборг и Кингисепп в Ленинградской области, Великий Новгород в Новгородской области, Серпухов в Московской области, Ростов в Ярославской области, Саратов в Саратовской области, Кондопога в Республике Карелия, Белореченск в Краснодарском крае и Чебоксары в Республике Чувашия.По данным Tvil.ru, туристы бронировали поездки в малые города на субботы и воскресения летом и тратили на аренду жилья от 820 рублей в сутки до 14 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдыхать в выходные в Белореченске, дороже всего — в Серпухове. Сутки, проведенные в Саратове, в среднем туристам обходились в 1060 рублей.