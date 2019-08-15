Опубликована программа фестиваля «Палитра ремесел» и расписание мастер-классов на предстоящие выходные

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Опубликована подробная программа предстоящих городских выходных, карта фестиваля и расписание мастер-классов.Об участии в фестивале заявили порядка 300 мастеров из 18 регионов России и Республики Казахстан. Уникальные изделия ручной работы жителям и гостям города покажут ремесленники из Казани, Пензы, Жигулевска, Тулы, Уральска, Волгограда, Уфы, Самары, Сызрани, Саранска, Уральска. Наш регион будет представлен умельцами из Саратова и районов области.Главные мероприятия фестиваля в этом году пройдут на ул. Волжской до ул.Октябрьской и на ул.Октябрьской до набережной. Городок мастер-классов и художественная мастерская будут работать все три дня с 11 до 20 часов. Обращаем внимание, что будут проводиться как бесплатные, так и платные мастер-классы по различным видам ремесла: от традиционного лаптеплетения до живописи и работы на 3D-принтере - всего более 50 направлений. Стоимость указана в расписании.«В этом году мы предлагаем гостям фестиваля, помимо уникальной ярмарки с изделиями ручной работы от мастеров из многих уголков России, массу развлечений. На Волжской и Октябрьской будет работать городок мастер-классов, площадка традиционных ремесел, на которой вы сможете увидеть и опробовать в деле настоящие прялки, ткацкий станок, гончарные круги. Из Волжского к нам приедет семья Поповых - постоянные участники фестивалей исторической реконструкции. Они организуют очень яркие, костюмированные демонстрации народных ремесел. Будет открыта зона фуд-корта, две сцены с концертными программами – одна около Липок, вторая в районе магазина «Антей», фото-зоны, пройдут показы коллекций от 12 дизайнеров, наши партнеры предложат яркие промо-акции и розыгрыши призов. Художники помогут освоить азы живописи, обучат технике быстрого рисунка», - рассказал первый вице-президент Торгово-промышленной палаты региона, директор Палаты ремесел Саратовской области Сергей Леонов.16 августа в 15.30 у трамвая «Семен» всех желающих ждут на экскурсию Оксаны Евсейкиной «Загадочная Волжская» с посещением грота во дворе особняка Шмидта. Записаться можно в инстаграме автора, пройдя по ссылке https://www.instagram.com/saratovguide/?igshid=mtdymxkefbws.