Сорокалетие отметил комбинат «Оренбургские минералы»
Большой праздник прошел в июле 2019 года в городе Ясном. Градообразующее предприятие комбинат «Оренбургские минералы», одно из крупнейших в РФ, где добывается и обрабатывается хризотил-асбест, отметил сорокалетний юбилей. Эта дата имеет большое значение не только для сотрудников компании, но и для жителей Ясного. Комбинат выделяет немалые средства на развитие города, строя спортивные центры, школы, открывая детские и спортивные площадки, развивая инфраструктуру.
«Оренбургские минералы» последовательно выстраивают в Ясном комфортную городскую среду, не жалея средств на массовые культурные мероприятия, популяризируя спорт и активную жизненную позицию. В честь юбилея в городе состоялся большой концерт, в котором выступили группа «Иванушки International», Lx24, Иракли, Пьер Нарцисс, Михаила Гребенщикова, группа «Интонация» и многие другие артисты. Также было организованы выступления живых оркестров в городских скверах и парках, техношоу с участием огромной карьерной техники, многочисленные конкурсы и мастер-классы, соревнования по джип-триалу «Я.М.А. - 2019».