15 августа 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
15:48 | 15 августа
Саратовские неплательщики получат долговые квитанции от теплоэнергетиков
15:00 | 15 августа
Опубликована программа фестиваля «Палитра ремесел» и расписание мастер-классов на предстоящие выходные
14:09 | 15 августа
В Барселоне пройдёт международная выставка по организации мероприятий, интенсив и деловому туризму IBTM World 2019
13:20 | 15 августа
В Саратове будут организованы открытые кинопоказы в рамках "Городских выходных"
12:35 | 15 августа
В Саратове заключен под стражу обвиняемый в мошенничестве полицейский
11:35 | 15 августа
В связи с подключением нового магистрального водовода по ул. Усть-Курдюмская до десяти часов вечера проводятся плановые работы
10:44 | 15 августа
В Хвалынске открылась выставка ставропольских художников «Дорогами пленэра»
09:51 | 15 августа
В Энгельсе состоится агитационно-пропагандистская акция «Молодежь в авиацию»
09:00 | 15 августа
Новая остановка Аэропорт Гагарин и дополнительные пригородные поезда назначаются в Саратовском регионе с 20 августа
21:43 | 14 августа
В поселке Сенном устраняют аварию
Как отдохнуть без лишних вложений
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Сорокалетие отметил комбинат «Оренбургские минералы»

Новости
Сорокалетие отметил комбинат «Оренбургские минералы»


Большой праздник прошел в июле 2019 года в городе Ясном. Градообразующее предприятие комбинат «Оренбургские минералы», одно из крупнейших в РФ, где добывается и обрабатывается хризотил-асбест, отметил сорокалетний юбилей. Эта дата имеет большое значение не только для сотрудников компании, но и для жителей Ясного. Комбинат выделяет немалые средства на развитие города, строя спортивные центры, школы, открывая детские и спортивные площадки, развивая инфраструктуру.

«Оренбургские минералы» последовательно выстраивают в Ясном комфортную городскую среду, не жалея средств на массовые культурные мероприятия, популяризируя спорт и активную жизненную позицию. В честь юбилея в городе состоялся большой концерт, в котором выступили группа «Иванушки International», Lx24, Иракли, Пьер Нарцисс, Михаила Гребенщикова, группа «Интонация» и многие другие артисты. Также было организованы выступления живых оркестров в городских скверах и парках, техношоу с участием огромной карьерной техники, многочисленные конкурсы и мастер-классы, соревнования по джип-триалу «Я.М.А. - 2019».