14 августа 2019 СРЕДА
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Более ста художников вышли на "Хвалынские этюды"
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Более ста художников вышли на "Хвалынские этюды"

Новости


Сегодня третий день работы Межрегионального фестиваля творчества «Хвалынские этюды Петрова-Водкина», который традиционно проводится на родине знаменитого художника. В этом году проект объединил три поколения живописцев. Фестивальная программа расширена и впервые этот масштабный проект будет проходить две недели - с 11 по 24 августа 2019 года.

Сегодня на пленэры вышли более 100 юных, молодых и именитых представителей изобразительного искусства из Саратовской области и 7 регионов страны (Москва, Пенза, Ростов, Рязань, Самара, Ярославль, Ставрополь).

- Для меня большая честь стать участником «Хвалынских этюдов», - рассказала юная художница из Маркса Рената Ахмадиева. - Это уникальный опыт, способ подняться на новый творческий уровень. А рисовать на пленэрах интереснее. Это и общение, и чувство единой команды.

Для участников разработана большая творческая программа. В пленэрах примут участие и проведут мастер-классы авторитетные представители художественной школы страны.