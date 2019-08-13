13 августа 2019 ВТОРНИК
Новости
14:00 | 13 августа
В Саратове прошло очередное мероприятие "Отдыхаем всей семьей!"
13:09 | 13 августа
Саратовские некоммерческие организации могут получить субсидии из бюджета региона
12:18 | 13 августа
Саратовцы участвуют в первенствах по футболу
11:23 | 13 августа
Продолжается конкурс афиш для окружного фестиваля школьных и студенческих театральных коллективов «Театральное Приволжье»
10:38 | 13 августа
В Саратове основные дорожные работы завершены еще на пяти участках
09:50 | 13 августа
В сентябре в Пугачеве пройдет областной конкурс для «Мастеров хорошего настроения»
09:00 | 13 августа
В Доме-музее Павла Кузнецова откроется выставка саратовской арт-группы REPA «REPAспектива»
17:00 | 12 августа
Саратовцев ждут очередные "Городские выходные"
16:21 | 12 августа
В Саратове подвели итоги операции "Нетрезвый водитель"
15:49 | 12 августа
C 12 августа охотники могут получить разрешения на летне-осеннюю охоту
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Саратовцев ждут очередные "Городские выходные"

Новости
Саратовцев ждут очередные "Городские выходные"

Саратовцев приглашают на очередной фестиваль «Городские выходные».

Мероприятия будут организованы с 16 по 18 августа 2019 года

В этот раз фестиваль будет проведен в новом формате с привлечением партнеров АНО «Палата ремесел Саратовской области» при поддержке министерства экономического развития области и Торгово-промышленной палаты региона.
На ул. Волжская все три дня с 11.00 до 20.00 будут работать площадки «Палитры ремесел»:
- арт-ярмарка - продажа товаров ручной работы;
- площадка «Традиции»;
- площадка исторической реконструкции (Средневековье);
- городок мастер-классов;
- галерея художников под открытым небом;
- игровые зоны (настольные игры, развивающие игры, аквагрим, мехенди);
- зона барберов;
- зона фуд-корта;
- зона спортивных игр;

На площадке у магазина «Антей» 16-18 августа с 17.00 до 19.00 будет организована музыкально-развлекательная концертная программа.

В субботу, 17 августа, запланирована насыщенная программа.
В саду «Липки» с 15.00 до 19.00 будут организованы: турнир по шахматам и литературный салон. С 17.00 до 19.00 состоится мастер-класс по танцам с участием профессиональных хореографов.
На Новой Набережной в скейт-парке с 15.00 до 18.00 пройдут соревнования по велосипедному спорту (ВМХ). Участники будут состязаться в исполнении трюков на велосипеде в двух категориях: «Парк» и «Стрит».
На набережной Космонавтов (у «Ротонды») с 17.00 до 19.00 состоится вечерняя молодежная концертная программа.