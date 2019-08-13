Саратовцев ждут очередные "Городские выходные"

просмотров: 128

Мероприятия будут организованы с 16 по 18 августа 2019 годаВ этот раз фестиваль будет проведен в новом формате с привлечением партнеров АНО «Палата ремесел Саратовской области» при поддержке министерства экономического развития области и Торгово-промышленной палаты региона.На ул. Волжская все три дня с 11.00 до 20.00 будут работать площадки «Палитры ремесел»:- арт-ярмарка - продажа товаров ручной работы;- площадка «Традиции»;- площадка исторической реконструкции (Средневековье);- городок мастер-классов;- галерея художников под открытым небом;- игровые зоны (настольные игры, развивающие игры, аквагрим, мехенди);- зона барберов;- зона фуд-корта;- зона спортивных игр;На площадке у магазина «Антей» 16-18 августа с 17.00 до 19.00 будет организована музыкально-развлекательная концертная программа.В субботу, 17 августа, запланирована насыщенная программа.В саду «Липки» с 15.00 до 19.00 будут организованы: турнир по шахматам и литературный салон. С 17.00 до 19.00 состоится мастер-класс по танцам с участием профессиональных хореографов.На Новой Набережной в скейт-парке с 15.00 до 18.00 пройдут соревнования по велосипедному спорту (ВМХ). Участники будут состязаться в исполнении трюков на велосипеде в двух категориях: «Парк» и «Стрит».На набережной Космонавтов (у «Ротонды») с 17.00 до 19.00 состоится вечерняя молодежная концертная программа.