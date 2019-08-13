Саратовцев ждут очередные "Городские выходные"
Саратовцев приглашают на очередной фестиваль «Городские выходные».
Мероприятия будут организованы с 16 по 18 августа 2019 года
В этот раз фестиваль будет проведен в новом формате с привлечением партнеров АНО «Палата ремесел Саратовской области» при поддержке министерства экономического развития области и Торгово-промышленной палаты региона.
На ул. Волжская все три дня с 11.00 до 20.00 будут работать площадки «Палитры ремесел»:
- арт-ярмарка - продажа товаров ручной работы;
- площадка «Традиции»;
- площадка исторической реконструкции (Средневековье);
- городок мастер-классов;
- галерея художников под открытым небом;
- игровые зоны (настольные игры, развивающие игры, аквагрим, мехенди);
- зона барберов;
- зона фуд-корта;
- зона спортивных игр;
На площадке у магазина «Антей» 16-18 августа с 17.00 до 19.00 будет организована музыкально-развлекательная концертная программа.
В субботу, 17 августа, запланирована насыщенная программа.
В саду «Липки» с 15.00 до 19.00 будут организованы: турнир по шахматам и литературный салон. С 17.00 до 19.00 состоится мастер-класс по танцам с участием профессиональных хореографов.
На Новой Набережной в скейт-парке с 15.00 до 18.00 пройдут соревнования по велосипедному спорту (ВМХ). Участники будут состязаться в исполнении трюков на велосипеде в двух категориях: «Парк» и «Стрит».
На набережной Космонавтов (у «Ротонды») с 17.00 до 19.00 состоится вечерняя молодежная концертная программа.