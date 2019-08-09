9 августа 2019 ПЯТНИЦА
Новости
17:20 | 08 августа
К 75-летию мелодии гимна россиян проверяют на знание главной песни страны
17:10 | 08 августа
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15:49 | 08 августа
Продолжается набор волонтёров для помощи в проведении XV чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту
15:00 | 08 августа
В Радищевском музее открывается выставка «Мода в искусстве: от античности до модерна»
14:09 | 08 августа
ПФР: Саратовцы имеют право на получение пенсионных накоплений своих умерших родственников
13:23 | 08 августа
В Саратове завершены основные дорожные работы на улице Советская
12:30 | 08 августа
В минувшие выходные горели три дома и магазин
11:38 | 08 августа
Более ста дворов отремонтировано в Саратовской области по нацпроекту «Жилье и городская среда»
10:45 | 08 августа
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Более ста дворов отремонтировано в Саратовской области по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Новости


С начала года в Саратовской области благоустроены 108 дворовых территориях: в ЗАТО Шиханы, ЗАТО Михайловский, в городах Вольске, Балашове, Красный Кут, в рабочих поселках Балтай, Дергачи, Духовницкое, Екатериновка, Степное, Татищево, Ивантеевка, Перелюб.

До конца года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» планируется отремонтировать 245 объектов. Об этом на пресс-конференции рассказал министр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев.

Также будут благоустроены 75 общественных пространств. Работы уже проведены на Центральной площади в Калининске, в Центральном сквере в селе Питерка, на территории вокруг памятного знака «Вертолет МИ-24В» в Пугачеве и на территории в районе дома №10 на улице Ленина в Шиханах, на Центральной площади в селе Степном. Напомним, в 2019 году на мероприятия регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» предусмотрены средства в размере 821 млн рублей.