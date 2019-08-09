Более ста дворов отремонтировано в Саратовской области по нацпроекту «Жилье и городская среда»
С начала года в Саратовской области благоустроены 108 дворовых территориях: в ЗАТО Шиханы, ЗАТО Михайловский, в городах Вольске, Балашове, Красный Кут, в рабочих поселках Балтай, Дергачи, Духовницкое, Екатериновка, Степное, Татищево, Ивантеевка, Перелюб.
До конца года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» планируется отремонтировать 245 объектов. Об этом на пресс-конференции рассказал министр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев.
Также будут благоустроены 75 общественных пространств. Работы уже проведены на Центральной площади в Калининске, в Центральном сквере в селе Питерка, на территории вокруг памятного знака «Вертолет МИ-24В» в Пугачеве и на территории в районе дома №10 на улице Ленина в Шиханах, на Центральной площади в селе Степном. Напомним, в 2019 году на мероприятия регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» предусмотрены средства в размере 821 млн рублей.