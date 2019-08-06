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В Саратовской области окажут бесплатную юридическую помощь семьям в трудной жизненной ситуации

Новости


С 1 августа 2019 года Саратовский региональный общественный фонд поддержки гражданских инициатив «Общество и право» приступил к реализации проекта по оказанию бесплатной юридической помощи жителям Саратовской области.

Планируется оказание бесплатной юридической помощи льготным, малообеспеченным и маломобильным категориям гражданам.

Проект «Доступность правозащиты и правовое просвещение граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» получил финансовую поддержку Фонда президентских грантов на первом конкурсе 2019 года.

Для оказания бесплатной юридической помощи планируется использование, в том числе, инфраструктуры существующих правовых центров региональной библиотечной системы, которая охватывает все 38 муниципальных районов региона.

Для получения бесплатной юридической помощи необходимо обратиться по указанным ниже координатам. Прием граждан осуществляется с понедельника по пятницу (с 11.00 до 15.00 часов).

Перед посещением специалиста необходимо заранее договориться о приеме по следующим телефонам:

Булдина Е.С., юрист в г. Саратове, 8(8452) 23-28-94;

Коточегов В.А., юрист г. Энгельс, 89179821927;

Кузнецов А.В., юрист г. Пугачев, 89276296886;

Галяшкина Л.Г., юрист г. Балаково, 89372629409;

Волков С.В., юрист г. Аткарск, 89170220282;

Павлов А.В., юрист г. Красноармейск, 89050322736.