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Более трех тысяч посетителей побывали на динамических выставках в честь Дня железнодорожника

Новости
Более трех тысяч посетителей побывали на динамических выставках в честь Дня железнодорожника

Более 3000 зрителей посетили "Парады железнодорожной техники" на станциях Верхний Баскунчак, Петров Вал и Ершов со 2 по 4 августа.

"Динамические выставки, организованные сотрудниками Приволжской магистрали, проводились в рамках празднования Дня железнодорожника в регионах. На всех мероприятиях присутствовали первые руководители ПривЖД и представители органов власти.

– По традиции, в первое воскресенье августа мы отдаём дань уважения старшему поколению, которое своим самоотверженным трудом создало мощный потенциал железных дорог России. Выражаем благодарность всем тем, кто в настоящее время несёт ответственность за перевозочный процесс, обеспечивает бесперебойную и безопасную работу Приволжской дороги. Радуемся успехам молодых сотрудников, за которыми будущее отрасли. Вы все – наша сила, гордость и опора! – отметил начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев.

В экспозиции были представлены современные локомотивы, обеспечивающие движение пассажирских и грузовых поездов. Например, магистральные тепловозы серии 2ТЭ25КМ и ТЭП70БС, маневровые тепловозы серии ЧМЭ-3 и ТЭМ14 и многие другие.

Особый интерес вызвали два действующих паровоза серии Л. Все желающие смогли заглянуть внутрь локомотивов, узнать об их технических особенностях, посидеть за пультом машиниста и сделать памятные фотографии, - сообщает пресс-служба ПривЖД.