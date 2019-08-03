Заплыв через Волгу переносится в связи с неблагоприятными погодными условиями

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Как рассказал на пресс-конференции организатор марафона Михаил Волков, решение о переносе принято из соображений безопасности. Вода в Волге остывает, по прогнозу ее температура завтра будет 20 градусов. Кроме того, прогнозируется дождь и ветер более 5 метров в секунду. Такая скорость ветра не соответствует положению о проведении соревнований на открытой воде.По информации организаторов, на заплыв зарегистрировалось 240 участников. Среди зарегистрированных есть не только жители Саратовской области (из Саратова, Энгельса, Балакова, Маркса и Калининска), но и гости из более 10 субъектов России. В их числе 11 мастеров спорта по плаванию и 7 мастеров международного класса.На следующие выходные синоптики также дают неблагоприятный прогноз погоды, поэтому возможная дата проведения марафона – 17 августа.