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Саратовские гребцы стали обладателями серебряных медалей на Всероссийских соревнованиях

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31 июля на гребном канале «Печеры» города Нижний Новгород прошли финальные заезды Всероссийских соревнований по гребному спорту (дисциплина академическая гребля) среди юношей и девушек до 15 лет.

Участие в соревнованиях приняли 444 спортсмена из 20-ти субъектов РФ, в том числе воспитанники ГБУСО СШОР по гребному спорту и МАУДО ДЮСШ города Энгельса.

Результаты спортсменов областной СШОР:

2 место, четверка парная, юноши – Николай Еремин, Михаил Леднев, Артем Шапкин, Максим Бобряшов

5 место, двойка парная, девушки – Екатерина Леднева, Анна Храпова

6 место, четверка с рулевым, юноши – Артем Артюк, Павел Беляев, Никита Кудряшов, Максим Мартыночев, Артем Саушкин

6 место, четверка парная, девушки – Ксения Шацкая, Василиса Кузнецова, Мария Леднева, Мария Дубасова

7 место, одиночка, девушки – Ирина Швейцарова

17 место, одиночка, юноши – Андрей Кучко

17 место, двойка парная, юноши – Никита Желтяков, Дмитрий Маркунов

Результаты спортсменов ДЮСШ г. Энгельс:

7 место, одиночка, юноши – Егор Огурцов

15 место, двойка парная, юноши – Никита Судьев, Михаил Беднов

Тренируют спортсменов: Заслуженный тренер России Анна Ивановна Ланщикова, Заслуженный тренер России Тамара Евгеньевна Руденко, Елена Владимировна Гришкина, Алексей Анатольевич Карягин, Дмитрий Валерьевич Мартыночев, Анна Владимировна Фуфаева, Марина Григорьевна Мельчакова.

По итогам соревнований Саратовская область заняла 4 общекомандное место из 20 участвующих регионов, - сообщает пресс-служба профильного министерства.