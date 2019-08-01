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В областной думе презентовали обновленный состав гандбольного клуба «СГАУ-Саратов»

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В областной думе презентовали обновленный состав гандбольного клуба «СГАУ-Саратов»

Уже сегодня, 1 августа, команда вступает в борьбу за Кубок памяти Малютина С.Л.

В ходе встречи президент ГК “СГАУ-Саратов” Кузнецов Николай Иванович подчеркнул значение гандбольной команды в развитии детско-юношеского спорта, привел пример успехов детских команд, завоевавших серебряные медали первенства России среди юношей 2005 года рождения и одержавших победу на международном турнире на призы олимпийского чемпиона Александра Попова “Кубок Попова - 2018”.

Об изменениях в составе рассказал исполнительный директор клуба Алексей Коротов. Он представил новичков "аграриев", в числе которых Станислав Третынко (вратарь), Роман Бубен (линейный), Александр Измайлов (разыгрывающий), Андрей Беляев (правый полусредний), Александр Рыжков (левый полусредний). Еще один "новобранец” Арсений Ухваркин (левый полусредний) не присутствовал на встрече, так как в данный момент находится на сборах в составе национальной сборной России.

В областной думе презентовали обновленный состав гандбольного клуба «СГАУ-Саратов»

По словам главного тренера команды Александра Алексеева, гандболисты 29 июля вернулись со сборов в Тольятти, где закладывалась основа физической подготовки на предстоящий чемпионат России. Дальше в планах участие в двух товарищеских турнирах. Один из них - "Кубок памяти Малютина С.Л." - стартует уже сегодня. В нем примут с участие четыре команды: "СГАУ-Саратов", "Каустик" (Волгоград), "Динамо" (Челябинск), "УГНТУ-ВНЗМ" (Уфа). С 17 по 22 августа в г. Буденновске (Ставропольский край) пройдет всероссийский турнир "Памяти Лаврова В.Г.". За победу будут бороться восемь ведущих команд суперлиги.

По итогам встречи президент клуба Николай Кузнецов поставил перед командой задачу выхода в Финал четырех Кубка России и завоевать место в чемпионате России, позволяющее выступать в еврокубках (с 1 по 4). По информации пресс-службы ГК «СГАУ-Саратов», старт чемпионата намечен на 1 сентября. Наши гандболисты в этот день будут принимать на домашнем паркете краснодарский "СКИФ".

В областной думе презентовали обновленный состав гандбольного клуба «СГАУ-Саратов»