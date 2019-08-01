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Обучающий семинар для тренеров пройдет в Саратове

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Обучающий семинар для тренеров пройдет в Саратове

При поддержке Национальной федерации бадминтона России и Федерации бадминтона Саратовской области с 01 по 04 августа 2019 года в Саратове на базе ГУП СО «Спортивный комплекс «Кристалл» (ул. 5-я Дачная, 29) пройдет обучающий семинар для тренеров, тренеров-преподавателей, учителей по физической культуре и инструкторов по физической культуре детских дошкольных учреждений, который проведут главный тренер спортивной сборной команды России по бадминтону Клавдия МАЙОРОВА и тренер по физической подготовке сборной команды России Александр ГУЛИН.

Саратов не случайно стал местом проведения столь значимого события. Традиционно бадминтон является базовым видом спорта для области, ежегодно саратовские бадминтонисты включаются в списки сборных команд России, становятся победителями и призерами международных и всероссийских соревнований.

В рамках семинара состоится пять практических учебных сессий, все участники семинара получат соответствующие сертификаты о его прохождении.

Проведение семинара стало возможным благодаря реализации в Саратовской области федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», в рамках которого Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области выделило ГБУ СО СШОР «Олимпийские ракетки» в 2019 году 9 млн. рублей на приобретение необходимого спортивного инвентаря и оборудования в соответствии с действующими Федеральными стандартами спортивно подготовки.

Это беспрецедентное событие даст возможность реализации программ спортивной подготовки на новом качественном уровне, что несомненно отразится на росте результатов занимающихся.