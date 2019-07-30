В Липках состоялся вечер «Очарованье русского романса»
В читальном зале сада «Липки» состоялся вечер «Очарованье русского романса», посвященный памяти Алексея Николаевича Будищева, автора знаменитого романса «Калитка».
Гостей познакомили с историей возникновения и развития жанра романса, знаменитыми авторами и исполнителями, жизнью и творчеством Алексея Будищева.
Руководитель Саратовского Рубцовского центра Любовь Чиркова представила свою книгу о Будищеве.
Активисты центра и гости вечера исполнили известные романсы «Тихий сад», «Темный закат в позолоте», «Затишье», «Росой горит слеза», «Однозвучно звенит колокольчик», «Белой акации гроздья душистые», «Приходи на меня посмотреть», «Газовая косынка», «Я встретил вас», «Глядя на луч пурпурного заката» и другие. Лев Каменщиков и Валентина Матросова – свои авторские романсы, аккордеонист Борис Скопенков - попурри из русских романсов.
Украшением вечера стало выступление солистки студии «Октава» Валентины Карахтановой и преподавателя театрального факультета ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова» Валерии Биткиновой.
Вниманию гостей была представлена книжная выставка, посвященная русскому романсу.