В Базарно-Карабулакском районе прошёл праздник Чувашской культуры
27 июля в с. Шняево Базарно-Карабулакского района состоялся областной чувашский праздник «Акатуй».
Зрители увидели обширную концертную программу с участием творческих коллективов Чувашской Республики, Пензенской области, муниципальных районов Саратовской области. Работали торговые ряды «Сельская ярмарка», была организована детская развлекательная площадка. Программа «Игры нашего двора» предлагала проявить спортивные способности детям и взрослым.
Муниципальные образования района представили на презентационной площадке выставки декоративно-прикладного творчества, блюда национальной кухни разных народов, проживающих здесь. Гости праздника дегустировали чувашский квас, русские пироги, татарский чак-чак. Энгельсский и Новобурасский районы в своих палатках рассказывали о сегодняшнем дне районов.
В каждой палатке национальный праздник имел свой колорит, внимание гостей привлекли разнообразие оформления, самобытные обряды гостеприимства, культуры. Повсюду звучали песни на разных языках, инструментальная музыка - русская гармоника соседствовала с чувашским купасом, татарским кураем. Базарно-Карабулакский район является многонациональным, разные народы проживают здесь в мире и согласии.