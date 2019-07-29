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Саратов отпраздновал 323-ю годовщину Военно-Морского флота
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Саратов отпраздновал 323-ю годовщину Военно-Морского флота

Новости


В Саратове отметили 323-ю годовщину Военно-Морского флота.

Ветераны Военно-Морского флота, представители Правительства области, ветеранских, военно-патриотических, молодежных общественных объединений, военно-патриотических клубов, учащиеся речного училища жители города собрались 28 июля, в День ВМФ, на митинг. По традиции торжественное мероприятие прошло у памятника «Юным морякам-саратовцам Соловецкой школы юнг северного флота 1942-1944 годов» в парке «Липки».

Ведущий – руководитель Саратовской региональной общественной организации «Саратовское Морское Собрание», ветеран ВМФ, капитан 3 ранга Владислав Иванов отметил, что на митинг собрались люди, знающие не понаслышке о важности и ответственности морской службы, те, кому по плечу любые суровые испытания, те, кто внес значительный вклад в развитие Военно-Морского флота.

Заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Дмитрий Конусов зачитал поздравление Губернатора, в котором отмечено, что «саратовцы верно служат во всех объединениях ВМФ страны. Наши земляки вносят вклад в защиту её национальных интересов, выполнение задач государственной важности».

Ветеран Великой Отечественной войны, выпускник Соловецкой школы юнг, юнга Северного флота Юрий Дмитриевич Баранов отметил, что саратовцы собрались на митинг, чтобы отдать дань уважения всем, кто посвятил свою жизнь Военно-морскому флоту России, кто бороздил просторы морей и океанов во славу нашей Родины.

Светлую память моряков, павших в сражениях за Родину, погибших при выполнении воинского долга в мирное время почтили минутой молчания. Присутствующие возложили цветы к памятнику юнгам Северного флота.
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