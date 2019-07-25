25 июля 2019 ЧЕТВЕРГ
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17:11 | 25 июля
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16:39 | 25 июля
По факту гибели женщины в ДТП на Московской возбуждено уголовное дело
15:54 | 25 июля
Социально-значимые объекты Саратовской области подключат к скоростному Интернету
15:00 | 25 июля
Любителей гандбола приглашают на "Кубок памяти Малютина С.Л."
14:05 | 25 июля
Возобновляется производство по делу об освобождении площади перед ДК «Россия» от торговых павильонов
13:08 | 25 июля
За пять лет в Саратовской области планируется построить почти девять миллионов квадратных метров жилья
12:13 | 25 июля
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10:55 | 25 июля
Учащиеся приглашаются в Исторический парк на занятие «Безопасные каникулы»
09:59 | 25 июля
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09:00 | 25 июля
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Любителей гандбола приглашают на "Кубок памяти Малютина С.Л."

Новости
Любителей гандбола приглашают на "Кубок памяти Малютина С.Л."


Данный турнир является одним из этапов подготовки гандболистов "СГАУ-Саратов" к предстоящему сезону мужской суперлиги 2019/2020.

По информации пресс-службы ГК "СГАУ-Саратов", с 1 по 3 августа в Саратове пройдет ставший уже традиционным Всероссийский турнир по гандболу среди мужских команд "Кубок памяти Малютина С.Л.".

В этом году помимо саратовского клуба в соревнования примут участие три команды суперлиги: уфимский "УГНТУ-ВНЗМ", волгоградский "Каустик" и челябинское "Динамо".