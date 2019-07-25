Любителей гандбола приглашают на "Кубок памяти Малютина С.Л."
Данный турнир является одним из этапов подготовки гандболистов "СГАУ-Саратов" к предстоящему сезону мужской суперлиги 2019/2020.
По информации пресс-службы ГК "СГАУ-Саратов", с 1 по 3 августа в Саратове пройдет ставший уже традиционным Всероссийский турнир по гандболу среди мужских команд "Кубок памяти Малютина С.Л.".
В этом году помимо саратовского клуба в соревнования примут участие три команды суперлиги: уфимский "УГНТУ-ВНЗМ", волгоградский "Каустик" и челябинское "Динамо".