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Министерство промышленности и энергетики Саратовской области: «Волжский дизель имени Маминых» вышел из кризиса

Новости


Вчера, 23 июля, состоялся рабочий визит заместителя председателя коллегии военно-промышленного комплекса РФ, вице-президента ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Олега Бочкарева и министра промышленности и энергетики области Андрея Архипова на АО «Волгодизельмаш» (бывший «Волжский дизель имени Маминых», г.Балаково).

Генеральный директор предприятия Анатолий Пятков показал гостям производственный процесс. По его словам, завод имеет 120-летнюю историю. «Сейчас предприятие специализируется на производстве дизелей и силовых агрегатов для оборудования, используемого в различных отраслях хозяйственной деятельности (тепловозы, буровые установки, большегрузные самосвалы, речные и морские суда, электроагрегаты и другое), дизельных и газовых электростанций блок-контейнерного и стационарного исполнений для объектов малой энергетики», - рассказал Пятков.

Не так давно предприятие попало в сложное финансово-экономическое положение. Однако на завод удалось привлечь эффективного инвестора и собственника, что позволило в полной мере возобновить производство всей линии продукции.

«На данный момент можно говорить о том, что предприятие вышло из кризисной ситуации. Об этом красноречиво говорят показатели производственной деятельности - объем реализованной продукции на предприятии за шесть месяцев 2019 года составил 331% к аналогичному периоду прошлого года. На предприятии трудятся почти 400 человек с достойной заработной платой», - подчеркнул Андрей Архипов.

Кроме того, руководитель минпромэнерго области и Олег Бочкарев посетили саратовское ООО «Композит Волокно». Это предприятие химической промышленности, которое является производителем полиакрилонитрильных жгутов. Они используются в качестве сырья для производства углеродных материалов: нитей, тканей, лент, углерод-углеродных композитов.
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