Известный российский медиа-менеджер проанализировал деятельность районных изданий Саратовской области

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Владимир Леонидович является также секретарем Союза журналистов России, лауреатом премии «Золотое перо России» и хорошо известен как автор книги о районной прессе «Живая газета».Обучающий тренинг для руководителей районных изданий инициировало министерство информации и печати области. В его работе приняли участие более 30 редакторов и журналистов представителей муниципальных средств массовой информации. Основной темой встречи стала оптимизация деятельности муниципальных СМИ в условиях падения интереса к печатным изданиям и роста затрат на почтовые услуги.Министр информации и печати области Светлана Бакал по этом поводу отметила: «Сегодня рынок диктует новые требования к менеджменту, содержанию и позиционированию печатных изданий. Условия их существования год от года усложняются. Кроме чисто экономических вопросов, возрастает значение новых технологических вызовов: усиливается конкуренция с интернет-источниками, читатели становятся более требовательными к качеству информации, подаче материалов, их оформлению. Газеты должны быть представлены в сети Интернет и активно общаться со своей аудиторией в соцсетях. Конечно, это нужно осваивать. Для районных редакций – это сложная задача. Как сохранить свою уникальность и в то же время быть современными – именно об этом мы будем говорить с районными редакторами на семинаре».Фактически семинар прошел в формате мастер-класса. Владимир Касютин поделился советами, как привлечь и удержать внимание читателей к СМИ на примере проектов и опыта лучших газет России. В ходе встречи были обсуждены и темы оптимизации ресурсов, монетизации услуг редакций, продвижения и контента в соцсетях, взаимодействия с почтовой службой, участия в грантовых конкурсах Роспечати, всероссийских творческих конкурсах, выстраивания работы с различной аудиторией, привлечения новых читателей и подписчиков, способы альтернативной доставки газет. Особое внимание было уделено дизайну и верстке изданий, рентабельности выпуска черно-белых и цветных полос, иллюстрированию материалов.На семинаре председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская вместе с московским экспертом вручила профессиональные награды Союза журналистов России ветеранам журналистики, областным и районным редакциям и членские билеты СЖР ряду руководителей областных СМИ.В завершение семинара Владимир Касютин поделился своими впечатлениями: «Для меня это первое близкое знакомство с Саратовом, мне город очень понравился. Приятно побывать в жарком городе, в лете. На семинаре получился хороший диалог, мы спорили, работая в режиме «коллеги». Хочу отметить, что бы там ни говорили, что газеты умирают, мы не видим, что могло бы заменить районную или городскую прессу. Серьезный контент нормально воспринимается только из газеты, из печатного материала. Районные журналисты делают важное государственное дело - они работают для сельской аудитории, с муниципалитетами. Сельская Россия, провинциальная Россия – это большая часть нашей страны. И редакции районок постоянно в поиске: что нужно делать, чтобы оставаться нужным стране, людям, своей аудитории. Сегодня мы с коллегами из районных редакций плодотворно анализировали их успехи, просчеты и как сделать так, чтобы как можно больше людей прочитывали газеты, чтобы на них обращали внимание. Мне кажется, что всё получилось очень интересно, живо, энергично. Свою главную задачу – вдохнуть в редакторов энергию, чтобы они двигались дальше - думаю, выполнил».