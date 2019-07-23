Интенсив для «Крыльев» или Следж-хоккей нам нужен!

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Непосредственно спортивная подготовка была расписана так, что ежедневно новобранцы вместе с более опытными товарищами по команде получили возможность по часу тренироваться на льду, отрабатывая броски, скорость движения в санях и многое другое; наблюдая, как старшие сдают на катке тематические тесты. Расчет наставников клуба — Сергея Родионова и Игоря Широких – на такую насыщенную программу интенсива оказался верным. Ведь что необходимо для оттачивания спортивного мастерства? Постоянные тренировки, возможность проверить свои силы в соревнованиях. Если говорить об адаптивных видах спорта, в частности, следж-хоккее, то их цель наряду со спортивными достижениями, и даже в первую очередь – терапевтическая. В этом смысле важность постоянства тренировочного процесса возрастает многократно.В этой связи стало символичным проведение параллельно интенсиву форума «Адаптивный хоккей – как средство социализации и реабилитации детей с ОВЗ в Саратовской области». В ходе него за круглым столом участники проекта, родители, врачи, представители власти обсудили планы развития следж-хоккея в регионе.О стремительном развитии команды «Крылья» наш портал рассказывал читателям не раз. Клуб, в котором занимаются порядка двадцати детей с проблемами опорно-двигательного аппарата за год взлетел на федеральную орбиту, а капитан Артур Галстян — даже на мировую, и в конце года полетит на турнир в США в составе сборной России.Наставники команды рассказали не только о "делах минувших дней", но и ознакомили высокопоставленных коллег из Энгельса, Балаково и Вольска с планами ДСХК, получили предложения развивать межрайонные связи, заручились поддержкой в разработке программы по развитию адаптивного хоккея Саратовской области. Любой вид спорта, особенно на стадии активного развития, требует серьезной помощи извне. «Крылья» же тренируются, участвуют в турнирах пока на средства гранта Президента России. Еще реальное участие в жизни клуба принимает мэр города Саратова Михаил Исаев. Также саратовский клуб ждет ответа на свое открытое письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину, в котором родители игроков просят о содействии в строительстве Регионального адаптивного ледового центра.Создатель регионального следж-хоккейного движения принятие вышеупомянутой Программы для детей с особенностями развития и строительство Центра считает жизненно важным для своих воспитанников. Большой прогресс у детей, год назад пришедших в адаптивный хоккей, отмечает ортопед СарНИИТО Татьяна Затравкина. Подтверждение правоты доктора родители «крылатых» игроков ежедневно наблюдали в ходе интенсива. Яркий пример. По словам Сергея Родионова, первым в команду пришел игрок Павел Белоглазов. Задачей наставника на тот момент было научить Пашу ровно сидеть в санях. В заключительный же день интенсива защитник Белоглазов забил гол в отчетном матче.Настроения ребят, которым ежедневный тренировочный процесс очень по душе, их привязанность к следж-хоккею точно выразил голкипер ДСХК «Крылья» Юрий Чамалетдинов:Следж-хоккей делает ребят с ПОДА сильнее, их жизнь – богатой на незабываемые события, дарит встречи с интересными людьми. Так, в рамках интенсива «Крылья» встретились со спортсменами саратовского Воркаут Центра «Примат» под руководством Ильи Кузнецова. Показав юным товарищам несколько вариантов одного из трех базовых и самых важных элементов воркаута – подтягиваний — парни из Воркаут Центра продемонстрировали колоссальную физическую подготовку. Упражнения в их исполнении заразили следж-хоккеистов своей зрелищностью. Желающие (а ими оказались почти все игроки команды, собравшиеся в этот день на площадке) выстроились в очередь перед турником, где получили возможность подтянуться. Индивидуальные упражнения завершились командным отжиманием и коллективным фото. В уличной гимнастике были активны и уже «оперившиеся» игроки, и новички.В финале встречи Илья Кузнецов произнес слова, очень важные для ребят:Весь дружный коллектив Саратовского детского следж-хоккейного клуба проявил себя на все сто и в пятый, заключительный, день интенсива! Финалом ледовых стартов стали отчетный матч и "Посвящение в следж-хоккеисты".Несмотря на юный возраст игроков, накал страстей в игре был абсолютно взрослым. Атаки (команда традиционно была поделена наставниками на «синих» и «белых») молниеносно переходили в контратаки. Рвались в бой запасники. Хоккеисты переживали за товарищей так, что у них порой выступали слезы. Заходилось от волнения сердце у болельщиков-родителей. Тренеры, казалось, были оснащены какими-то невидимыми постороннему глазу датчиками, поскольку в мгновение ока оказывались рядом с игроком, которому требовалась физическая или моральная поддержка.На ледовой арене царил спортивный азарт, а исходивший от катка пар казался зримым духом сплочения. В результате счет матча «2:1» никого не расстроил. Ведь главным итогом стали командное сплочение и радость дружбы. Эти настроения плавно перетекли в праздничное «Посвящение в следж-хоккеисты». Новичкам были вручены почетные грамоты. В их адрес прозвучали радушные наставления тренеров. Сюрприз от главы Саратова Михаила Исаева – сертификат на совместный сбор со следж-хоккеистами СХК «Удмуртия» – получили и «старожилы» «Крыльев»: Максим Васильев, Глеб Казаков, Данила Петеримов.Интенсив закончился, и главное, что приобрели его юные и взрослые участники – это игровой опыт, лучащиеся радостью глаза, яркие эмоции и возможность ощутить плечо друга. А это значит, что у «Крыльев» появился дополнительный стимул к новым спортивным результатам. И они не за горами!НАША СПРАВКА:Сегодня команда реализует новый проект «У Саратова есть «Крылья». В сентябре тренерам ДСХК предстоит участие в интенсиве федерального масштаба, который Лига организует для наставников детских следж-хоккейных команд со всей России. Кроме этого в скором будущем наши тренеры планируют организовать в регионе команды по адаптивному хоккею для слабовидящих детей и детей с ментальными особенностями.Автор Елена Маркелова