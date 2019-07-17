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Подведены итоги Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»

Новости


Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» проводится среди учащихся и студентов в возрасте от 13 до 19 лет, которые в процессе обучения достигли высоких результатов, принимают активное участие в творческой деятельности образовательного учреждения.

Учредителем конкурса является Министерство культуры Российской Федерации, организатором – Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Для участия в первом (региональном) туре в апреле этого года было подано 34 заявки, 25 заявок - участников, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусства в детских школах искусств и 9 заявок - участников, обучающихся по программам среднего профессионального образования, в том числе интегрированным образовательным программам, в образовательных учреждениях профессионального образования. 15 из них по итогам прослушивания и просмотра творческих работ и видеоматериалов были приглашены к участию во II туре.

По итогам работы жюри Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» объявлены следующие результаты:

номинация: народные и национальные инструменты

Капранов Иван, муниципальное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №1 г. Маркса Саратовской области – лауреат 2 премии;
Малямин Кирилл, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Музыкально-эстетический лицей имени Альфреда Гарриевича Шнитке» Энгельсского муниципального района Саратовской области – лауреат 2 премии;

номинация: фортепиано, орган

Другаль Артем, государственное профессиональное образовательное учреждение «Саратовский областной колледж искусств» - лауреат 3 премии;

номинация: оркестровые духовые и ударные инструменты

Грякалова Влада, государственное профессиональное образовательное учреждение «Саратовский областной колледж искусств» - лауреат 3 премии;

номинация: академическое пение, сольное народное пение, эстрадный вокал

Алексеева Марина, филиал государственного профессионального образовательного учреждения «Саратовский областной колледж искусств» в г. Вольске – лауреат 3 премии;
Краснов Никита, государственное профессиональное образовательное учреждение «Саратовский областной колледж искусств» - лауреат 3 премии;

номинация: театральное, цирковое искусство и искусство эстрады

Жукова Юлия, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №3 Энгельсского муниципального района» - лауреат 3 премии;

номинация: живопись, акварельная живопись

Черткова Елена, государственное профессиональное образовательное учреждение «Саратовское художественное училище имени А.П. Боголюбова (техникум)» - лауреат 2 премии;
Клочан Виктория, муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 5 Вольского муниципального района» - лауреат 3 премии;
Ларина Софья, муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 5 Вольского муниципального района» - лауреат 3 премии.