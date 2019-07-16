В сентябре в Саратове откроется 28 28-го Международный органный фестиваль

просмотров: 108

В программе «Классика & Джаз» выдающийся французский мультиинструменталист Францис Видил выступит в ансамблях с лучшими солистами и творческими коллективами детских школ искусств Саратовской области.18 сентября на открытии 28-го Международного органного фестиваля с программой «Джаз по-французски-2. Орган, труба, дудук и саксофон»выступит выдающийся французский мультиинструменталист, Почётный профессор Парижской и Версальской консерваторий, приглашённый профессор консерваторий Фрибурга (Швейцария), Гаваны (Куба) и музыкального факультета университета штата Пенсильвании (США) Францис Видил. В дуэт с собой он пригласил из Сочи ведущего джазового саксофониста-виртуоза Сергея Бельгисова. В программе прозвучит как органная классика, джазовые стандарты, так и неумирающие песни французского шансона.Ведущий европейский импровизатор Францис ВИДИЛ карьеру органиста начал рано - уже с 8 лет мальчик аккомпанировал на католических мессах парижского собора. Он обучался в Версальской и Парижской консерваториях в течении 10 лет по разным специальностям - на скрипке, трубе, органе, клавесине, ударных инструментах, импровизации, джазовом фортепиано, получил 3 главных приза как пианист и органист. C 1987 года Францис Видил за внешнее и стилевое исполнительское сходство с Моцартом – «штатный» исполнитель роли великого композитора в главных кино- и театральных постановках Франции. Его дар актёра-импровизатора перевоплощаться на глазах у зрителей позволил Францису стать одним из лучших концертных импровизаторов Европы. В 35 лет он стал профессором Версальской консерватории, а спустя 10 лет – Почётным, «неувольняемым» профессором и деканом. Он является единственным обладателем первых премий европейских конкурсов по импровизации на органе и фортепиано. Его талант импровизатора для России в 2008 году открыл Саратовский международный органный фестиваль по рекомендации венской оперной певицы, бывшей саратовчанки Любови Белоцерковской. Теперь Францис – желанный гость в Московском кафедральном соборе, на органных фестивалях во Владивостоке, Казани, Самаре, Ульяновске, Геленджике, Сочи, Анапе и Пензе. Но каждый сентябрь он находит два дня для репетиций и выступления в ставшем для него родным Саратове. Здесь он уже дал более 10 благотворительных концертов в рамках проекта «Орган – в подарок детям» для воспитанников детских домов области, за что был награждён медалью и Почётной Грамотой Общественного Совета Министерства образования Саратовской области.