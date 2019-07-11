В Саратовской области улучшились результаты ЕГЭ

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На пресс-конференции в пресс-центре издания «Комсомольская правда - Саратов» были подведены итоги госэкзаменов в 9 и 11 классах.Участие в ЕГЭ в основной период приняли более 10 тыс. человек, в ОГЭ – более 22 тыс. человек в 67 и 168 пунктах соответственно.В пунктах проведения экзаменов велось видеонаблюдение, использовалась технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях, сканирования экзаменационных материалов сразу по завершении экзамена. К проведению аттестации было привлечено более 15 тысяч педагогов. Контроль за соблюдением установленного порядка проведения ЕГЭ осуществляли почти 1100 членов государственной экзаменационной комиссии. Мониторинг проведения ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов вели свыше 700 общественных наблюдателей. В области была организована работа трех ситуационных центров онлайн- наблюдения за процедурой ЕГЭ. Мониторинг осуществляли 154 онлайн-наблюдателя из числа студентов саратовских ВУЗов.Самыми востребованными экзаменами у выпускников 11 классов стали обществознание (сдавали более 5,6 тыс. чел.), математика профильного уровня (сдавали более 5,5 тыс. чел.), физика (более 2,4 тыс. чел.), биология (почти 1,9 тыс. чел.), история (более 1,8 тыс. чел.), химия (более 1,3 тыс. чел.), информатика и ИКТ (более 900 чел.).«Вырос процент высокобалльных работ ЕГЭ (от 80 до 100 баллов) по русскому языку, математике профильного уровня, физике, химии, информатике и ИКТ, английскому языку и литературе. Сократился процент участников ЕГЭ, не набравших минимального количества баллов по математике профильного уровня, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, географии и литературе», - сообщила на пресс-конференции первый замминистра образования области Елена Нерозя.Она добавила, что в этом году выросло количество стобалльных результатов по ЕГЭ – их 88 (по русскому языку – 45, по профильной математике – 4, по литературе – 8, по информатике и ИКТ – 14, по химии – 12, по физике – 3, по биологии – 2). В 2018 году было 62 стобалльных результата.5 выпускниц сдали ЕГЭ на 100 баллов по двум предметам: по химии и русскому языку – Екатерина Дубровская (Лицей № 62), Вероника Усатова (средняя школа № 1 г. Пугачева); по химии и биологии – Наталья Кондюрина (Лицей № 15); по литературе и русскому языку – Анастасия Христолюбова (Лицей гуманитарных наук г. Саратова), Юлия Шмырева (Музыкально-эстетический лицея имени А.Г. Шнитке г. Энгельса).За использование справочных материалов и телефонов с единого госэкзамена было удалено 8 человек. Это меньше, чем в прошлом году (14). На ОГЭ за нарушения порядка проведения экзаменов было удалено 4 участника.