10 июля 2019 СРЕДА
Новости
12:09 | 10 июля
В минувшие сутки в регионе произошло несколько пожаров
11:15 | 10 июля
Сегодня в Саратове открывается выставка "Немецкий тракт"
10:21 | 10 июля
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
09:23 | 10 июля
Финансовую поддержку Ассоциации Благотворителей «Белый цветок» оказал «ПРОМИНСТРАХ»
18:00 | 09 июля
Илья Захаров не выступит на чемпионате мира по водным видам спорта
14:15 | 09 июля
Саратовские гребцы завоевали 8 медалей чемпионата России
13:22 | 09 июля
Железнодорожники отметили День семьи, любви и верности
12:31 | 09 июля
На Театральной площади начались работы по фрезерованию
11:38 | 09 июля
Об участии в конкурсе "Кино вертикаль" заявили 475 авторов
10:45 | 09 июля
За сутки три человека погибли на пожарах в Саратовской области
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Финансовую поддержку Ассоциации Благотворителей «Белый цветок» оказал «ПРОМИНСТРАХ»

Новости
Финансовую поддержку Ассоциации Благотворителей «Белый цветок» оказал «ПРОМИНСТРАХ»

Пожертвование на ведение уставной деятельности Ассоциации Благотворителей «Белый цветок» сделал ООО «ПРОМИНСТРАХ».

Ассоциация в партнерстве с Фондом святителя Василия Великого реализует распространение в России принципов и основ благотворительности, философии солидарности и сострадания к ближнему, воспитания подрастающего поколения в духе добра, взаимопомощи и милосердия.
В Музее-заповеднике «Коломенское» в Москве 20 июля 2019 года состоится VIII Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле». В его рамках пройдет традиционная акция «День благотворительности «Белый цветок». Ее участниками станут дети из 18 областей ЦФО и воскресных школ столицы, для которых поездка на фестиваль – поощрение за различные достижения и успехи.
Благотворительной деятельности ООО «ПРОМИНСТРАХ» всегда уделяет повышенное внимание, поддерживая организации, чья работа строится на принципах взаимопомощи, общечеловеческих ценностей и солидарности.