Финансовую поддержку Ассоциации Благотворителей «Белый цветок» оказал «ПРОМИНСТРАХ»
Пожертвование на ведение уставной деятельности Ассоциации Благотворителей «Белый цветок» сделал ООО «ПРОМИНСТРАХ».
Ассоциация в партнерстве с Фондом святителя Василия Великого реализует распространение в России принципов и основ благотворительности, философии солидарности и сострадания к ближнему, воспитания подрастающего поколения в духе добра, взаимопомощи и милосердия.
В Музее-заповеднике «Коломенское» в Москве 20 июля 2019 года состоится VIII Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле». В его рамках пройдет традиционная акция «День благотворительности «Белый цветок». Ее участниками станут дети из 18 областей ЦФО и воскресных школ столицы, для которых поездка на фестиваль – поощрение за различные достижения и успехи.
Благотворительной деятельности ООО «ПРОМИНСТРАХ» всегда уделяет повышенное внимание, поддерживая организации, чья работа строится на принципах взаимопомощи, общечеловеческих ценностей и солидарности.