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Музыканты из Екатериновки приняли участие в фестивале "Серебряные трубы Черноморья"

Новости


С 20 июня по 10 июля 2019 года в Артеке в третий раз проходит творческая смена — фестиваль детских духовых оркестров России «Серебряные трубы Черноморья».

13 лучших детских духовых коллективов и ансамблей барабанщиков со всей страны, прошедших конкурсный отбор, получили возможность принять участие в фестивале и показать свое мастерство. Среди участников смены — представители республик Дагестан, Марий Эл и Саха (Якутия), Алтайского и Красноярского краев, Белгородской, Владимирской, Курганской, Московской, Самарской и Саратовской областей, а также из Москвы.

Мастер-классы для юных духовиков проводят дирижер Президентского оркестра, заслуженный артист России полковник Евгений Никитин, заслуженный артист России, полковник Александр Халилов, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных заслуженный артист России Владимир Лебусов, композитор и дирижер, лауреат международных конкурсов Александр Гилев.

Специально для фестиваля подготовлены разнообразные формы занятий с детьми: репетиции концертных номеров, мастер-классы, подготовка выступления в сводном плац-концерте, подготовка марш-парада, репетиции и проведение гала-концерта.

22 июня на «Артек-арене» в акции памяти выступил сводный детский духовой оркестр из 375 юных музыкантов, 27 июня на набережной Ялты прошел марш-парад оркестров и концертные выступления на различных площадках города-курорта. Кульминацией фестиваля стал гала-концерт 30 июня на «Артек-арене», вмещающей 4500 зрителей. Каждый оркестр подготовил отдельный номер для плац-дефиле (исполнение музыки в движении), а сводный оркестр из 375 юных музыкантов исполнил гимн России, музыку к песням, а также попурри на темы известных детских песен. В составе сводного оркестра выступил коллектив «Аккорд» ДШИ р.п.Екатериновка.