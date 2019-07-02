Саратовские гребцы привезли четыре "золота" с чемпионата России
С 27 по 30 июня в Москва прошел чемпионат России по гребному спорту (дисциплина академическая гребля).
Спортсмены областного центра спортивной подготовки, воспитанники ГБУСО СШОР по ГС завоевали четыре медали, в том числе три золотых и одну бронзовую:
1 место - четверка без рулевого, женщины - МСМК Валентина Плаксина, МСМК Анна Аксенова
1 место - восьмерка, женщины - МС Елизавета Крылова
1 место - восьмерка, мужчины - МСМК Роман Ломачев
3 место - четверка парная, мужчины - МС Алексей Чеперев, МС Константин Стасюк.
Тренеры спортсменов: Алексей Сергеевич Колобухов, ЗТР Сергей Васильевич Игнатов, ЗТР Татьяна Александровна Игнатова, ЗМС Павел Владимирович Мельников.
По итогам чемпионата МСМК Валентина Плаксина, МСМК Анна Аксенова, МСМК Роман Ломачев и МС Елизавета Крылова включены в состав сборной команды России для участия в III этапе Кубка мира (12-14.07.2019 г. Роттердам, Нидерланды) и чемпионате мира (25.08 - 01.09.2019 г. Линц, Австрия), - сообщает региональное профильное министерство.