2 июля 2019 ВТОРНИК
Новости
18:09 | 01 июля
Фермеры со всей страны приедут на самый большой сырный фестиваль РФ — Олег Сирота
17:00 | 01 июля
Команда министерства молодежной политики и спорта Саратовской области сыграет в пляжный футбол со сборной региональных журналистов
16:21 | 01 июля
Музыканты из Екатериновки приняли участие в фестивале "Серебряные трубы Черноморья"
15:48 | 01 июля
С 1 июля нерестовый запрет на территории Волгоградского водохранилища снят
14:55 | 01 июля
Завтра с 15 часов до 16 часов в Саратовской области будет проведена техническая проверка системы оповещения населения.
14:00 | 01 июля
Саратовские гребцы привезли четыре "золота" с чемпионата России
13:01 | 01 июля
В Саратове пройдут очередные "Городские выходные"
12:02 | 01 июля
В Саратовском театре оперы и балета премьерой театрализованного гала-концерта «Во власти musical_a» завершился 216-й театральный сезон
10:53 | 01 июля
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
09:57 | 01 июля
Движение троллейбусного маршрута № 2 возобновлено
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Саратовские гребцы привезли четыре "золота" с чемпионата России

Новости


С 27 по 30 июня в Москва прошел чемпионат России по гребному спорту (дисциплина академическая гребля).

Спортсмены областного центра спортивной подготовки, воспитанники ГБУСО СШОР по ГС завоевали четыре медали, в том числе три золотых и одну бронзовую:

1 место - четверка без рулевого, женщины - МСМК Валентина Плаксина, МСМК Анна Аксенова
1 место - восьмерка, женщины - МС Елизавета Крылова
1 место - восьмерка, мужчины - МСМК Роман Ломачев
3 место - четверка парная, мужчины - МС Алексей Чеперев, МС Константин Стасюк.

Тренеры спортсменов: Алексей Сергеевич Колобухов, ЗТР Сергей Васильевич Игнатов, ЗТР Татьяна Александровна Игнатова, ЗМС Павел Владимирович Мельников.

По итогам чемпионата МСМК Валентина Плаксина, МСМК Анна Аксенова, МСМК Роман Ломачев и МС Елизавета Крылова включены в состав сборной команды России для участия в III этапе Кубка мира (12-14.07.2019 г. Роттердам, Нидерланды) и чемпионате мира (25.08 - 01.09.2019 г. Линц, Австрия), - сообщает региональное профильное министерство.