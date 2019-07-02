В Саратове пройдут очередные "Городские выходные"
6 июля в Саратове состоится очередной фестиваль «Городские выходные», мероприятия пройдут на открытых площадках города.
"На пешеходной зоне по ул. Волжская будет организована яркая анимационная программа для детей и родителей.
В саду «Липки» пройдет турнир по шахматам, будет работать литературный салон в читальном зале и пройдет выступление оркестра на летней эстраде.
На набережной Космонавтов пройдут соревнования по современным видам спорта.
У стелы «Я дома» для саратовцев проведут концерт, где выступят различные творческие коллективы, известные саратовские исполнители и артисты.
Кроме того, параллельно с концертом все желающие смогут посетить несколько интерактивных развлекательных площадок", - сообщает пресс-служба городской администрации.