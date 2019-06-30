Добавки из хризотил-асбеста делает дорожное покрытие качественнее
Президент России Владимир Путин призвал профильные ведомства разобраться в ситуации с дорогами. Он обратил внимание на стоимость и качество дорожных работ. Инновационные материалы, которые производятся на заводах в Ясном и в Белгороде, позволят улучшить положение в дорожном строительстве.
Речь о стабилизирующей добавке из хризотил-асбеста – минерала, известного своими уникальными свойствами. Гранулы хризотила повышают толщину битумной пленки, за счет чего увеличивается количество битума в смеси. Такой состав повышает долговечность дорожного покрытия, предотвращая его расслаивание. Дорога из асфальтобетона с добавками из хризотил-асбеста будет служить более 25 лет – такую гарантию дают специалисты.
Нет сомнений, что стабилизирующие добавки из хризотил-асбеста будут пользоваться спросом. Об этом свидетельствует открытие сразу двух заводов в России в Ясном и Белгороде, где производят эти инновационные материалы.