В Саратовской области пять выпускниц школ набрали по два максимальных результата (200 баллов) на тестировании ЕГЭ.

просмотров: 95

Это Вероника Усатова из школы №1 г. Пугачёва (предметы – химия, русский), Юлия Шмырёва, МЭЛ им. А. Шнитке г. Энгельса (литература, русский), Анастасия Христолюбова, лицей гуманитарных наук г. Саратова (литература, русский), Екатерина Дубровская, лицей №62 г. Октябрьского района Саратова (химия, русский) и Наталья Кондюрина, лицей №15 Заводского района г. Саратова (химия, биология).Восемьдесят семь выпускников-2019 по отдельному предмету продемонстрировали результаты в сто баллов. В прошлом году их было 62.Больше всего «стобалльников» в текущем году – шестнадцать – в физико-техническом лицее №1 г. Саратова, директор Людмила Правдина. В целом, в списке учреждений образования, ученики которых набрали максимальное количество баллов, десять школ, лицеев и гимназий области.Динамика роста оценок в сто баллов в т.г. прослеживается по семи предметам. Так, максимальную оценку в ЕГЭ по русскому языку набрали 45 выпускников (в прошлом году – 30), по математике – четыре (в прошлом году – 3), по физике – три (в прошлом году один), по химии – 12 (в прошлом году 9), по биологии – два (в прошлом году – ноль), по информатике и ИКТ – 13 против семи в 2018 году. Сто баллов по литературе набрали 8 выпускников школ области. В прошлом году максимальных результатов по этому предмету было шесть.Глава региона Валерий Радаев поздравил с высоким результатом выпускников, а также выразил огромную благодарность педагогам и родителям.