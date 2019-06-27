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Родители игроков ДСХК «Крылья» выступили с обращением к Вячеславу Володину

Новости
Родители игроков ДСХК «Крылья» выступили с обращением к Вячеславу Володину

Родители юных саратовских спортсменов, которые играют в следж-хоккей в составе клуба «Крылья», обратились с письмом к председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину.

Напомним, что в ДСХК «Крылья» играют дети с ПОДА и ДЦП. За год занятий паралимпийской версией хоккея ребята лидерами в этом виде спорта в масштабах страны и благодаря следж-хоккею приобрели уверенность в себе, много друзей.

Мамы и папы, которых следж-хоккей вместе с их детьми объединил в дружную спортивную семью, в своем послании спикеру Госдумы просят его инициировать региональную программу развития адаптивного хоккея и поддержать строительство областного Центра адаптивного хоккея.

«Уважаемый Вячеслав Викторович!

Мы ценим Ваше неравнодушие к вопросам жителей Саратовской области и деятельное участие в развитии родного края. Просим обратить внимание на важный для сотен граждан вопрос:

Наши дети имеют различные поражения опорно-двигательного аппарата и кроме трудной борьбы с недугами вынуждены встречать на своем жизненном пути массу барьеров, укоренившихся в нашем обществе. Физкультура и спорт помогают нашим детям обрести уверенность в своих силах, играют важную роль в воспитании и успешной социализации. Нас объединяет увлечением следж-хоккеем – разновидностью адаптивного хоккея с шайбой для лиц с ПОДА и ДЦП. Год назад следж-хоккей пришел на саратовскую землю благодаря общественной инициативе руководителя АНО «ЦЛВС «КРЫЛЬЯ» Родионова С.В. и уже прочно вошел в жизнь десятков семей. Данный вид адаптивного спорта молод, но имеет громадные перспективы. Наша команда «Крылья» идет в авангарде развития детского хоккея-следж, имеет достойные результаты участия в соревнованиях и уникальный опыт проведения домашнего межрегионального турнира. Командой энтузиастов проведена большая общественная работа, мы обретаем все большую узнаваемость и, самое главное, появляются новые ребята в команде. Нас поддержал Глава Муниципального образования «Город Саратов» Исаев М.А.

Но появляется и больше вопросов. Не имея возможности получать необходимое количество тренировок для единственной команды, не будет и потенциала для развития. Множество взрослых людей с инвалидностью не могут приобщиться к паралимпийскому хоккею. В детском следж-хоккее требуется выделение нескольких групп в зависимости от функциональности: спортивной – для потенциальных профессиональных игроков, начальной подготовки – для детей с более ослабленным здоровьем и начинающих, оздоровительной – для детей с тяжелыми формами заболеваний. В этом году в России появятся новые виды адаптивного хоккея: специальный хоккей и хоккей для слабовидящих. Мы уверены в востребованности и огромной пользе адаптивных форм хоккея в нашем регионе. Мы готовы развивать все направления. Нужны условия. Сотни людей области в настоящий момент не имеют доступа к спортивным объектам. Например, в Энгельсе нет сейчас крытого катка, а идея развивающего хоккейного центра для детей с ОВЗ собрала более двух тысяч подписей. Те ледовые арены, что имеются в областном центре, едва справляются с потребностью действующих хоккейных школ, не говоря о наших запросах. У нас нет своего дома, центра адаптивного ледового спорта с доступной средой. Хотя такие объекты есть и создаются в других регионах.

На основании вышеизложенного мы обращаемся к Вам за помощью:
ПРОСИМ ИНИЦИИРОВАТЬ ОБЛАСТНУЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ АДАПТИВНОГО ХОККЕЯ И ПОДДЕРЖАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА АДАПТИВНОГО ХОККЕЯ. Без федеральной поддержки такой объект региону не поднять. Сотни людей с ОВЗ обретут радость движения, укрепят здоровье, получат возможность положительного движения по социальной лестнице и пополнят региональную копилку спортивных наград», - говорится в письме.