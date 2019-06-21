Жители 614 домов могут вернуть взносы на капитальный ремонт

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Постановление 386-П о внесении изменений в программу капитального ремонта принято в конце мая Правительством Саратовской области.Жители домов, исключенных из областной программы, вправе рассчитывать на возврат свыше 14 млн. рублей перечисленных взносов. Полный перечень зданий опубликован на официальном сайте министерства строительства и ЖКХ области.Для возврата взносов собственнику помещения в многоквартирном доме необходимо направить владельцу специального счета или региональному оператору заявление с просьбой о перечислении ему средств фонда капитального ремонта и указывает в нем реквизиты банковского счета.К заявлению собственника помещения в многоквартирном доме должны быть приложены: копия документа, удостоверяющего личность; копия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о юридическом лице на дату подачи заявления; выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая право собственности на помещение в указанном многоквартирном доме на дату подачи заявления; документы организации по технической инвентаризации об объекте недвижимого имущества (права на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), подтверждающие право собственности на помещение в указанном многоквартирном доме на дату подачи заявления.Заявления принимают в представительствах Фонда капитального ремонта по адресам:- г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 128, литер А (график приема: среда, четверг с 9-00 до 16-00, перерыв с 13-00 до 14-00);- г. Саратов, пр-кт Строителей, д. 6 (график приема: с понедельника по среду с 9-00 до 18-00; с перерывом с 13-00 до 14-00);- г. Саратов, пр. Энтузиастов, д. 40а (график приема: с понедельника по среду с 9-00 до 18-00; с перерывом с 13-00 до 14-00);- г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 16 (график приема: с понедельника по среду с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00);- г. Балаково, пл. Ленина, д. 119 (график приема: с понедельника по среду с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00);- г. Балашов, ул. 167 Стрелковой дивизии, д. 2 (график приема: с понедельника по среду с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00).Кроме того, заявление можно о отправить почтой на юридический адрес Фонда капитального ремонта: г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 128, литер А.