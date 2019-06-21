Шахматистка из Саратова стала победителем этапа Кубка России по шахматам
С 12 по 19 июня 2019 года в Ижевске проходил этап Кубка России по шахматам 2019 года среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 и юношей и девушек до 15 лет. В соревнованиях участвовали 315 спорстменов, в том числе 96 девочек.
Победу в категории девочек до 11 лет среди 35 соперниц одержала воспитанница Саратовской областной «СШОР по шахматам» Анастасия Чекина, она набрала 7,5 очков из 9. Тренер победителя - Корчмар Аркадий Ефимович.
Второе место заняла Алиса Чернышова (Пермский край), третье место - Каролина Коняхина (Свердловская область).
Шахматные баталии среди детей состоятся и в Саратове. С 23 июня по 2 июля 2019 г. рамках фестиваля памяти Алексея Николаевича и Александры Яковлевны Шестопёровых пройдет Этап детского кубка России по шахматам. Главный судья турнира – Ивакин Александр Федорович.