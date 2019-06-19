В Саратовской области отремонтируют 56 км трассы Сызрань – Саратов – Волгоград

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В рамках проекта в нашей области будет отремонтировано порядка 40 объектов регионального значения, общей протяженностью более 220 км. Один из самых протяженных объектов – автомобильная дорога «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград».Из 800 км общей протяженности этой трассы почти половина - 371, 4 км проходит по территории области. Это крупная транспортная артерия с большим объемом транзитных грузоперевозок. Автодорога обеспечивает транспортную связь 83 населенных пунктов области, в которых проживает более 370 тысяч человек, не говоря уже о транзитном пассажиропотоке.Благодаря проекту БКД (в котором наша область участвовала два года) дорогу начали приводить в порядок. Так, в 2017 году было отремонтировано более 26 км, в 2018 еще 19,4 км. В 2019 планируется отремонтировать 56 км трассы. Работы пройдут в Ивантеевском, Марксовском, Энгельсском, Балаковском, Ровенском районах. Длина ремонтируемых участков – от 3 до 11 км.