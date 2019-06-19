19 июня 2019 СРЕДА
Новости
18:00 | 19 июня
В Саратове очищают пруд "Семхоз"
17:17 | 19 июня
В Саратовской области прошли общешкольные родительские собрания, посвященные безопасности детей в летний период
16:28 | 19 июня
В Саратовской области отремонтируют 56 км трассы Сызрань – Саратов – Волгоград
16:07 | 19 июня
Евгений Вальтер: «Walter» значит - «управляющий»
15:39 | 19 июня
В Парке Победы на Соколовой горе пройдет традиционная акция «Выпускники 2019 года – выпускникам рокового 1941 года»
14:45 | 19 июня
У Саратовской области - первую медаль в истории регионального пляжного тенниса
13:47 | 19 июня
В Саратове завершен ремонт дорожного полотна на проспекте Строителей
12:55 | 19 июня
В Саратове состоится премьера мероприятия "Волшебная страна мультипликация"
12:00 | 19 июня
Открыта регистрация на Грантовый конкурс молодежных инициатив в рамках Молодежного форума ПФО «iВолга 2.0»
11:00 | 19 июня
В Саратовском академическом театре драмы пройдет очередная творческая лаборатория "Видимоневидимо"
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратовской области отремонтируют 56 км трассы Сызрань – Саратов – Волгоград

Новости


В этом году в стране стартовал национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - главная цель которого привести дороги России в нормативное состояние.

В рамках проекта в нашей области будет отремонтировано порядка 40 объектов регионального значения, общей протяженностью более 220 км. Один из самых протяженных объектов – автомобильная дорога «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград».

Из 800 км общей протяженности этой трассы почти половина - 371, 4 км проходит по территории области. Это крупная транспортная артерия с большим объемом транзитных грузоперевозок. Автодорога обеспечивает транспортную связь 83 населенных пунктов области, в которых проживает более 370 тысяч человек, не говоря уже о транзитном пассажиропотоке.

Благодаря проекту БКД (в котором наша область участвовала два года) дорогу начали приводить в порядок. Так, в 2017 году было отремонтировано более 26 км, в 2018 еще 19,4 км. В 2019 планируется отремонтировать 56 км трассы. Работы пройдут в Ивантеевском, Марксовском, Энгельсском, Балаковском, Ровенском районах. Длина ремонтируемых участков – от 3 до 11 км.