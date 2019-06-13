Саратовские пенсионеры достойно выступили на IX Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью

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Саратовскую область на Всероссийских интеллектуальных соревнованиях представляли Евгений Понафидин из Энгельса и Лариса Давиденко из Ртищева. Напомним, саратовские участники, как и представители других регионов, прошли отборочные этапы, изучали компьютерную грамотность самостоятельно или посещая специальные курсы. А 25 апреля пожилые люди стали победителями VI Чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров Саратовской области и завоевали право принять участие во Всероссийских соревнованиях.По результатам трехдневной борьбы наши земляки выступили достойно. Как признаются пенсионеры, соревнования были непростыми. В нынешнем году нашим землякам пришлось демонстрировать знание новых сервисов и технологий, облегчающих повседневную жизнь, умение пользоваться приложениями, проявлять активность в социальных сетях и пр. В этом задании отлично проявил себя энгельсский пенсионер Евгений Понафидин. Он занял призовое, третье место в открытой номинации «Смартфон для активной жизни».Ртищевская пенсионерка Лариса Давиденко заняла 13 место в личном зачете. В командном зачете Саратовская область стала восьмой, а по Приволжскому округу наши участники стали третьими.