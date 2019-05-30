Гандболисты "СГАУ-Саратов" завершили сезон
Сегодня в Саратове гандболисты "СГАУ-Саратов" и "Пермских медведей"завершили сезон 2018/2019г.г.
"СГАУ-Саратов" не удалось завершить сезон, по началу складывавшийся очень оптимистично, на мажорной ноте. Поражение в домашнем матче 27:33 (12:16)оставило саратовцев на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата.
СГАУ-Саратов:
Лысаков - 11/33 (36%), Сергеев - 4/15 (26%), Бобров
Болотин - 4/7, Размаев - 4/5, Пономарёв - 4/8, Шарков - 4/7, Зяблов - 3/3, Ковалёв - 2/5, Колпаков - 2/2, Ахремочкин - 2/4, Карибов - 1/6, Трофимец - 1/2, Прокопьев, Глебов, Подберёзный.