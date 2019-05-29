Пожароопасный сезон продолжается в лесах Саратовской области

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В повышенную готовность приведены силы и средства подведомственных лесохозяйственных учреждений, осуществляющих тушение лесных пожаров. В праздничные и выходные дни, в лесных массивах, наиболее посещаемых населением для отдыха, государственными лесными инспекторами министерства и лесничеств области совместно с сотрудниками полиции предусмотрено проведение усиленного патрулирования лесных участков с целью пресечения и выявления нарушений лесного законодательства, в первую очередь, правил пожарной безопасности.Небрежное обращение с огнём может стать причиной лесных пожаров, которые наносят ущерб лесам, населённым пунктам и животному миру. За пожароопасный период 2019 года на территории области по различным причинам возникло 1084 природных пожара, на общей площади 27922 га. Данный факт говорит о том, что население, организовывая свой досуг, работу и другие различные мероприятия на природе, халатно относится к возможности возникновения природных пожаров по их вине.Министерство информирует о том, что при посещении лесных территорий категорически воспрещает разводить костры в лесах, выжигать траву и мусор на прилегающих к лесам территориях. Лица, виновные в возникновении лесных пожаров несут уголовную и административную ответственность. В соответствии со ст. 8.32 КоАП РФ за самовольное выжигание сухой растительности на землях сельхозназначения (сельхозпалы), землях примыкающих к лесам установлен штраф от 3000 до 250 000 рублей. Штрафы за нарушения требований пожарной безопасности в лесах (разведение костров, засорение леса горючими бытовыми отходами и т.п.) составляют от 1500 рублей до 200 000 тысяч рублей.