Из областного бюджета в 2018 году муниципалитетам перечислено 29 миллиардов рублей
Первый заместитель министра финансов Саратовской области Вероника Гаврилова на прошедших 21 мая публичных слушаниях об исполнении областного бюджета за 2018 год отметила, что в течение всего года принимались меры по повышению финансовой устойчивости муниципальных образований области.
В целях содействия надлежащему исполнению муниципалитетами закрепленных полномочий по вопросам местного значения была оказана дополнительная поддержка из областного бюджета в общем объеме 1,5 млрд рублей.
Основной объем – 1,3 млрд рублей – направлен на исполнение первоочередных обязательств по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений, уплате страховых взносов во внебюджетные фонды и налогов, оплате коммунальных услуг. Часть средств – в целях стимулирования органов местного самоуправления – была распределена с учетом достигнутых темпов роста по налоговым и неналоговым доходам местных бюджетов, объема просроченной кредиторской задолженности и уровня открытости бюджетных данных.
Кроме того, на цели повышения оплаты труда работникам муниципальных учреждений и доведения ее до минимального размера были выделены средства в форме субсидий в сумме 619,1 млн рублей с уровнем областного софинансирования 95%.