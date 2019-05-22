В Саратове состоится показательный матч по следж-хоккею для учащихся всех школ-интернатов города
22 мая в 12.00 часов в Ледовом дворце спорта «Кристалл» состоится показательный матч саратовской команды по следж-хоккею «Крылья».
После игры, на которой будут присутствовать дети с ограниченными возможностями здоровья из интернатов №№ 3, 4, 5, все желающие смогут примерить форму спортсменов и попробовать себя в качестве следж-хоккеиста. Данное мероприятие по прогнозам организаторов будет самым массовым по количеству участников по следж-хоккею в России.