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Лучший учитель региона преподает химию в саратовском лицее № 2
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В минувшие выходные в огне погиб мужчина
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В минувшие выходные в огне погиб мужчина

Новости


В минувшие выходные специалисты ГУ МЧС ликвидировали несколько пожаров.

18 мая в 13 ч. 21 м. на пульт «01» г. Ртищево поступил сигнал о пожаре частном доме на ул. Безымянной. По предварительным данным пожар произошел в результате несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования. Площадь пожара составила 20 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 7 человек личного состава.

18 мая в 20 ч. 36 м. на пульт «01» г. Энгельса поступил сигнал о загорании надворных построек на ул. Короткая. Площадь пожара составила 180 кв.м. По предварительным данным пожар произошел в результате несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования. На тушение выезжали 3 единицы техники, 12 человек личного состава.

19 мая в 00 ч. 15 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о загорании надворных построек на 3-ем Токмаковском проезде в Заводском районе. Площадь пожара составила 26 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 8 человек личного состава.

19 мая в 03 ч. 09 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о пожаре в однокомнатной квартире 10-ти этажного дома на улице Оржевского в Кировском районе. Площадь пожара составила 6 кв.м. Горели вещи в коридоре и в ванной комнате. На тушение выезжали 3 единицы техники, 10 человек личного состава.

19 мая в 11 ч. 46 м. на пульт «01» г. Вольска поступил сигнал о пожаре в 4-х квартирном доме на ул. Чернышевского. Площадь пожара составила 195 кв.м. В результате пожара один мужчина пострадал, а также погиб мужчина 1976 г.р. На тушение выезжали 5 единиц техники, 15 человек личного состава.

19 мая в 12 ч. 37 м. на пульт «01» г. Аркадак поступил сигнал о пожаре в частном деревянном доме на ул. Коллективной. Площадь пожара составила 96 кв.м. По предварительным данным пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем при курении. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.

Вчера около часа дня начался подаржилом 2-х квартирном доме на улице Коволевка в районном посёлке Самойловка. Площадь пожара составила 90 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники, 4 человека личного состава.