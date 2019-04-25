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Ретро-поезд "Воинский эшелон" прибудет в Саратов

Новости
Ретро-поезд "Воинский эшелон" прибудет в Саратов

С 8 апреля по 15 мая 2019 года ретропоезд «Воинский эшелон» посетит 33 станции, где будет организовано торжественное прибытие состава. С праздничной концертной программой ретропоезд побывает на станциях Астрахань-1, Саратов-1 и Волгоград-1.

В Саратовской области маршрут поезда проложен через 10 станций:

Аткарск первым в Саратовской области встретил ретро-поезд. представляет собой железнодорожный состав, состоящий из двух действующих паровозов, семи платформ с образцами техники времен Великой Отечественной войны и вагона-теплушки.

Из Аткарска ретро-поезд отправился на станции Петровск (23.04-09.00), Сенная (24.04-09.00), Балаково (25.04-09.00), Пугачевск (26.04-09.00) Ершов (27.04-09.00), Урбах (28.04-09.00), Красный Кут (30.04-09.00), Покровск (02.05-09.00), Саратов (03.05-09.20).

На каждой станции проводится торжественная встреча поезда. Проводится официальная часть праздничного мероприятия — приветствуются ветераны Великой Отечественной войны, проводятся акции «Письмо ветерану», раздача «Георгиевская ленточка». Можно сфотографироваться на фоне «Воинского эшелона».

На платформах ретро-эшелона представлены танки Т-34, Т-60, бронеавтомобили, зенитная пушка, знаменитая установка «Катюша», пушка-гаубица и дивизионная гаубица.

Дети и взрослые могут осмотреть вагон-теплушку, в котором установлены уникальные экспонаты — печка - «буржуйка», форменная экипировка, ручное автоматическое огнестрельное оружие, ящики из-под снарядов, сигнальных фонарей.

Организованы проведение на территории станций выставок патриотической направленности силами Саратовского областного музея краеведения и местных музеев.