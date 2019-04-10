Советские актеры вышли на подиум в одежде молодых российских дизайнеров
Модный показ «Правила жизни» прошел в Музее Москвы в минувшие выходные. Одежду молодых российских дизайнеров представили звезды советского кинематографа, театра и телевидения. На 40-метровом подиуме показали коллекции White crow, Alina zhara, be.li.ve и др.
Тамара Семенова, народная артистка Российской Федерации (2003 г.), актриса: «Потрясающий вечер. Все приглашенные звезды в диком восторге от этого мероприятия. Денек удался! Вырос в грандиозный праздник. И организаторов, и гостей этой встречи товарищей – мы вас никогда не подведем. Это фантастика, за последнее десятилетие наш народ на улицах невозможно узнать, они перестали быть похожи друг на друга, все выглядят разнообразно. Я уже не говорю о молодежи, которая вообще предвосхищает всех и все и идет впереди, задает пожилому поколению пример, мол: «Братцы, мы с вами! Верьте в себя». Когда веришь в себя, всегда будешь красивый. Всегда!».
Принять участие в фестивале «Стильный возраст» в рамках программы «Московское долголетие» приехали: Юрий Куклачев, Наталья Нурмухамедова, Татьяна Владимирова, Фархад Гусейнов, Владимир и Алла Малковы, Григорий и Любовь Потоцкие, Екатерина Жемужная, Татьяна Семина, Нина Славнова, Анна Шатилова, Олег Акулич, Тамара Семина, Елена Юлова, Олег Марусев, Любовь Лапшина, Крыгина Надежда, Михаил Богдасаров, Олег Шишкин, Василий Кротков.
Юрий Куклачев – народный артист РСФСР (1986), клоун, дрессировщик кошек. Создатель и бессменный художественный руководитель Театра кошек в Москве.
«Моему цирку 100 лет, а мне – 70. Поэтому надо быть всегда молодым. Возраста нет. Это человек сам себе придумывает возраст. Я никогда ранее не принимал участие в модных показах. Сегодня друг позвонил, говорит: «Юра! Приезжай». И я решил: Почему бы и нет».
«Москва по праву считается пятой мировой столицей моды по версии многих российских и зарубежных изданий. С программой «Московское долголетие» меняется образ жизни москвичей «серебряного» возраста, и активные горожане хотят выглядеть красиво. Проект «Стильный возраст» поможет старшему поколению подчеркнуть уникальность и почувствовать себя увереннее. Наш город так преобразился за последние пять лет, а москвичи – это же и есть Москва. В красивом городе – красивые люди!» – говорит Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы Владимир Филиппов.
Нина Славнова, актриса: «Мне 74 года. В таком проекте я принимаю участие в первый раз, но абсолютно не волнуюсь. Сегодняшний проект важен, потому что следует показывать обществу активных людей старшего поколения. Как модель я уже пару раз уже выходила на подиум. Я считаю, что этот современный тренд – вообще очень хорошо, потому что раньше пожилых людей совсем не замечали. Как будто их вовсе не было. А сейчас! Мне 74 года, а я ощущаю себя на 30 лет, единственное – этоморщины, а так я очень молодая».
Анна Шатилова, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР (1962-1995). Заслуженная артистка РСФСР (1978), народная артистка РСФСР (1988).
«Я принимаю активное участие в программе «Московское долголетие» уже год. Это очень интересная программа, которая получила одобрение не только в Москве. Я уже знаю людей из других городов, которые откликаются на этот проект, по-доброму завидуют, что в Москве такая интересная программа. Сегодня нас пригласили на подиум, будем демонстрировать одежду российских дизайнеров. Модные события – это важно. Весна же сейчас, лето скоро. Дизайнеров много. Все творцы, им хочется показать свою одежду для людей и старшего возраста».
Выход моделей 55+ на подиум – глобальный тренд последнего времени. По всему миру модели старшего возраста появляются на обложках модных журналов, выходят на подиум и становятся «инфлюэнсерами» мира моды. Российские дизайнеры также поддерживают общемировую тенденцию, адаптируют молодежные тренды и интегрируют возрастную моду в канву коллекции. В последнем сезоне Mercedes-Benz Fashion Week Russia программу «Московское долголетие» поддержали восемь российских дизайнеров – Елена Супрун, Оксана Федорова, Яся Миночкина, Ксения Серая, Рома Уваров и другие. В их показах приняли участие модели 55+, фотографии которых уже опубликованы в сотнях изданий по всему миру.
Источник: https://dni.ru/release/2019/4/07/421600.html
Тамара Семенова, народная артистка Российской Федерации (2003 г.), актриса: «Потрясающий вечер. Все приглашенные звезды в диком восторге от этого мероприятия. Денек удался! Вырос в грандиозный праздник. И организаторов, и гостей этой встречи товарищей – мы вас никогда не подведем. Это фантастика, за последнее десятилетие наш народ на улицах невозможно узнать, они перестали быть похожи друг на друга, все выглядят разнообразно. Я уже не говорю о молодежи, которая вообще предвосхищает всех и все и идет впереди, задает пожилому поколению пример, мол: «Братцы, мы с вами! Верьте в себя». Когда веришь в себя, всегда будешь красивый. Всегда!».
Принять участие в фестивале «Стильный возраст» в рамках программы «Московское долголетие» приехали: Юрий Куклачев, Наталья Нурмухамедова, Татьяна Владимирова, Фархад Гусейнов, Владимир и Алла Малковы, Григорий и Любовь Потоцкие, Екатерина Жемужная, Татьяна Семина, Нина Славнова, Анна Шатилова, Олег Акулич, Тамара Семина, Елена Юлова, Олег Марусев, Любовь Лапшина, Крыгина Надежда, Михаил Богдасаров, Олег Шишкин, Василий Кротков.
Юрий Куклачев – народный артист РСФСР (1986), клоун, дрессировщик кошек. Создатель и бессменный художественный руководитель Театра кошек в Москве.
«Моему цирку 100 лет, а мне – 70. Поэтому надо быть всегда молодым. Возраста нет. Это человек сам себе придумывает возраст. Я никогда ранее не принимал участие в модных показах. Сегодня друг позвонил, говорит: «Юра! Приезжай». И я решил: Почему бы и нет».
«Москва по праву считается пятой мировой столицей моды по версии многих российских и зарубежных изданий. С программой «Московское долголетие» меняется образ жизни москвичей «серебряного» возраста, и активные горожане хотят выглядеть красиво. Проект «Стильный возраст» поможет старшему поколению подчеркнуть уникальность и почувствовать себя увереннее. Наш город так преобразился за последние пять лет, а москвичи – это же и есть Москва. В красивом городе – красивые люди!» – говорит Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы Владимир Филиппов.
Нина Славнова, актриса: «Мне 74 года. В таком проекте я принимаю участие в первый раз, но абсолютно не волнуюсь. Сегодняшний проект важен, потому что следует показывать обществу активных людей старшего поколения. Как модель я уже пару раз уже выходила на подиум. Я считаю, что этот современный тренд – вообще очень хорошо, потому что раньше пожилых людей совсем не замечали. Как будто их вовсе не было. А сейчас! Мне 74 года, а я ощущаю себя на 30 лет, единственное – этоморщины, а так я очень молодая».
Анна Шатилова, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР (1962-1995). Заслуженная артистка РСФСР (1978), народная артистка РСФСР (1988).
«Я принимаю активное участие в программе «Московское долголетие» уже год. Это очень интересная программа, которая получила одобрение не только в Москве. Я уже знаю людей из других городов, которые откликаются на этот проект, по-доброму завидуют, что в Москве такая интересная программа. Сегодня нас пригласили на подиум, будем демонстрировать одежду российских дизайнеров. Модные события – это важно. Весна же сейчас, лето скоро. Дизайнеров много. Все творцы, им хочется показать свою одежду для людей и старшего возраста».
Выход моделей 55+ на подиум – глобальный тренд последнего времени. По всему миру модели старшего возраста появляются на обложках модных журналов, выходят на подиум и становятся «инфлюэнсерами» мира моды. Российские дизайнеры также поддерживают общемировую тенденцию, адаптируют молодежные тренды и интегрируют возрастную моду в канву коллекции. В последнем сезоне Mercedes-Benz Fashion Week Russia программу «Московское долголетие» поддержали восемь российских дизайнеров – Елена Супрун, Оксана Федорова, Яся Миночкина, Ксения Серая, Рома Уваров и другие. В их показах приняли участие модели 55+, фотографии которых уже опубликованы в сотнях изданий по всему миру.
Источник: https://dni.ru/release/2019/4/07/421600.html