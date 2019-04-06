На железнодорожном вокзале Саратова пройдет акция «Будь здоров!»
Мероприятие проводится ежегодно и приурочено ко Всемирному дню здоровья, который отмечается во всем мире 7 апреля.
По информации службы корпоративных коммуникаций Приволжской магистрали, в этот день сеть здравоохранения ОАО «РЖД» – «РЖД-Медицина» и Всероссийское общественное движение добровольцев «Волонтеры-медики» проведут масштабную акцию по популяризации здорового образа жизни.
Акция пройдет на крупнейших железнодорожных вокзалах в 15 городах: Москве (Белорусский вокзал), Санкт-Петербурге (Московский вокзал), Самаре, Нижнем Новгороде, Воронеже, Челябинске, Хабаровске, Ростове-на-Дону, Ярославле, Екатеринбурге, Саратове, Красноярске, Новосибирске, Иркутске и Чите.
На железнодорожном вокзале Саратова всем желающим измерят артериальное давление, расскажут о современных возможностях медицины, о правилах здорового образа жизни и профилактике хронических заболеваний