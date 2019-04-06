6 апреля 2019 СУББОТА
Новости
18:00 | 05 апреля
На железнодорожном вокзале Саратова пройдет акция «Будь здоров!»
17:03 | 05 апреля
В День космонавтики до места приземления Гагарина будут ходить автобусы
16:09 | 05 апреля
Саратовских детей приглашают на «Праздник фокусов»
15:17 | 05 апреля
Нефтяники проведут в Москве конференцию по проблемам социального партнерства
13:48 | 05 апреля
Обвиняемый в двойном убийстве мужчина заподозрен в новом преступлении
13:00 | 05 апреля
В Саратовской области пройдет легкоатлетический агитационный пробег, посвященный Всемирному Дню космонавтики
12:16 | 05 апреля
Городской комитет образования прокомментировал инцидент в школе №86
11:22 | 05 апреля
В Саратове продолжается работа по восстановлению люков на тепловых камерах
10:35 | 05 апреля
В Аткарском районе установлен режим предпаводковой обстановки
09:49 | 05 апреля
Некоторым абонентам Саратова ограничена подача воды
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

На железнодорожном вокзале Саратова пройдет акция «Будь здоров!»

Новости / Здоровье
На железнодорожном вокзале Саратова пройдет акция «Будь здоров!»


Мероприятие проводится ежегодно и приурочено ко Всемирному дню здоровья, который отмечается во всем мире 7 апреля.

По информации службы корпоративных коммуникаций Приволжской магистрали, в этот день сеть здравоохранения ОАО «РЖД» – «РЖД-Медицина» и Всероссийское общественное движение добровольцев «Волонтеры-медики» проведут масштабную акцию по популяризации здорового образа жизни.

Акция пройдет на крупнейших железнодорожных вокзалах в 15 городах: Москве (Белорусский вокзал), Санкт-Петербурге (Московский вокзал), Самаре, Нижнем Новгороде, Воронеже, Челябинске, Хабаровске, Ростове-на-Дону, Ярославле, Екатеринбурге, Саратове, Красноярске, Новосибирске, Иркутске и Чите.

На железнодорожном вокзале Саратова всем желающим измерят артериальное давление, расскажут о современных возможностях медицины, о правилах здорового образа жизни и профилактике хронических заболеваний