Михаил Болтухин: «На подавляющем большинстве малых рек области подтопления не прогнозируется»

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По слова начальника Гидрометцентра области Михаила Болтухина, дал прогноз по паводкоопасной ситуации на территории Саратовской области.- В Левобережье может стать близким к неблагоприятному уровень воды в реке Большой Иргиз у города Пугачева, - отметил главный синоптик области. Есть вероятность затопления участка автодороги у с. Давыдовка, а также подтопления низменных участков Пугачева, так называемой «Лягушатки». На Большом Узене в районе Новоузенска вода по прогнозу всего лишь на 30 см не дойдет до неблагоприятного уровня. Больше в Заволжье в настоящее время неблагоприятных ситуаций мы не прогнозируем. В Правобережье есть высокая вероятность разлива Хопра в Балашовском районе. В зоне потенциального паводка - с.Прихоперье и дачи на севере города Балашова. Также возможен разлив самых малых рек, например таких как Казанла. Хочу отметить, что на относительно крупных реках, таких как Большой Иргиз и Хопер, паводковые явления возникнут позже, чем на малых. На Иргизе неблагоприятные условия могут возникнуть в середине апреля, а на Хопре - в последней декаде месяца».По данным секретариата заместителя Председателя Правительства Романа Бусаргина, для безаварийного прохождения паводковых вод по территории области мобилизованы все необходимые силы и средства. Определены места эвакуации жителей потенциально опасных населённых пунктов, создано 96 пунктов временного размещения. Обеспечены запасы продуктов и лекарственных средств. На особом контроле – люди, которым требуется медицинская помощь, беременные женщины, пожилые люди, многодетные семьи.