Саратовская область готовится к проведению Дня космонавтики
Сформирован общий план мероприятий, посвященных 58-й годовщине первого полета человека в космос.
По информации пресс-службы губернатора области, 7 апреля пройдет легкоатлетический агитационный пробег. С 11 по 12 апреля на месте приземления Ю.А. Гагарина будет работать музейно-выставочный павильон «Страна, покорившая космос!» с экспозициями музеев из различных регионов.
Традиционно основные мероприятия, посвященные Дню космонавтики, пройдут 12 апреля в Саратове и на месте приземления Ю.А. Гагарина. В торжествах запланировано участие летчиков-космонавтов Советского Союза и России, деятелей аэрокосмической отрасли, представителей Федерального Собрания РФ и других почетных гостей.
Старт праздничным мероприятиям 12 апреля даст митинг в Саратове на Набережной Космонавтов у памятника Ю.А. Гагарина. На месте приземления первого космонавта состоится митинг-концерт, приуроченный к 58-й годовщине первого полета человека в космос и 85-летию со дня рождения Ю.А.Гагарина.
В ходе празднования пройдут спортивные, физкультурно-массовые, культурные мероприятия на автодроме, показательные выступления спортсменов-парашютистов «Саратовского аэроклуба ДОСААФ им. Ю.А. Гагарина», Всероссийские соревнования по экстрим-эндуро (мотокросс), показательные выступления бойцов войск национальной гвардии и так далее.