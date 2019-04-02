2 апреля 2019 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 01 апреля
Михаил Болтухин: «На подавляющем большинстве малых рек области подтопления не прогнозируется»
16:54 | 01 апреля
В музее краеведения открылась выставка «Театр в музейных раритетах»
16:03 | 01 апреля
Саратовская область готовится к проведению Дня космонавтики
15:10 | 01 апреля
В Караснокутском районе мужчина погиб при пожаре
14:18 | 01 апреля
В Саратовском академическом театре драмы пройдут "Уроки Табакова"
13:26 | 01 апреля
В Саратове трое водителей попались на повторной "нетрезвой езде"
12:35 | 01 апреля
В Ровенском районе спасли провалившегося под лед рыбака
11:48 | 01 апреля
«Контраст времен» на «Театральном вернисаже» в Академдраме продолжается!
10:53 | 01 апреля
Александр Логинов завоевал еще две медали чемпионата России
10:04 | 01 апреля
На 2-й Дачной частично обрушился жилой дом
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Саратовская область готовится к проведению Дня космонавтики

Новости
Саратовская область готовится к проведению Дня космонавтики


Сформирован общий план мероприятий, посвященных 58-й годовщине первого полета человека в космос.

По информации пресс-службы губернатора области, 7 апреля пройдет легкоатлетический агитационный пробег. С 11 по 12 апреля на месте приземления Ю.А. Гагарина будет работать музейно-выставочный павильон «Страна, покорившая космос!» с экспозициями музеев из различных регионов.

Традиционно основные мероприятия, посвященные Дню космонавтики, пройдут 12 апреля в Саратове и на месте приземления Ю.А. Гагарина. В торжествах запланировано участие летчиков-космонавтов Советского Союза и России, деятелей аэрокосмической отрасли, представителей Федерального Собрания РФ и других почетных гостей.

Старт праздничным мероприятиям 12 апреля даст митинг в Саратове на Набережной Космонавтов у памятника Ю.А. Гагарина. На месте приземления первого космонавта состоится митинг-концерт, приуроченный к 58-й годовщине первого полета человека в космос и 85-летию со дня рождения Ю.А.Гагарина.

В ходе празднования пройдут спортивные, физкультурно-массовые, культурные мероприятия на автодроме, показательные выступления спортсменов-парашютистов «Саратовского аэроклуба ДОСААФ им. Ю.А. Гагарина», Всероссийские соревнования по экстрим-эндуро (мотокросс), показательные выступления бойцов войск национальной гвардии и так далее.