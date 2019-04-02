В Караснокутском районе мужчина погиб при пожаре

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Как сообщает пресс-служба следственного управления региона, в ночь с 30 на 31 марта жители села Лепехинка Краснокутского района заметили возгорания соседнего дома, о чем сообщили родственникам владельцев этого дома, проживающих неподалеку. Дочь и зять хозяев домовладения вызвали пожарную службу и прибежали на место происшествия, однако помочь уже ничем не смогли, таккак дом был полностью охвачен пламенем. В результате пожара жилище выгорело почти полностью.После тушения огня под завалами пожарными обнаружены останки тела 64-летнего хозяина домовладения. Мужчина проживал вместе с женой, которая накануне вечером ушла в гости к знакомым и там осталась ночевать.После осмотра места происшествия в качестве основной версии о причине возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем в ходе курения.- В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводится судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти погибшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили в следственном управлении.