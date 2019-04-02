В Саратовском академическом театре драмы пройдут "Уроки Табакова"

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"Саратов – пространство, связанное с детством и юностью великого артиста и театрального деятеля Олега Павловича Табакова. Поэтому творческий проект его имени соотносится с этой начальной порой, временем ученичества, активного вхождения в жизнь, первого творческого опыта. Становление личностей, призванных осознанно служить театру и зрителям, происходит в стенах актерских школ, которых на пути Олега Павловича было немало: в одних он учился, другие создавал сам.Неустанное движение и постоянное осмысление профессионального опыта было важной и принципиальной особенностью его подхода к профессии. Поэтому одним из живых способов сохранить память о нем могло бы стать превращение театрального Саратова в площадку для дискуссии на тему театрального образования – ту самую, что волновала Олега Табакова на протяжении всей жизни. Тем более, что тема эта сегодня необычайно актуальна.Новая реальность, в которой мы все оказались, требует консолидации творческих сил, своеобразного мозгового штурма, создания площадок для обмена мнениями и поиска ответов на вызовы времени. Теоретическая часть программы проекта-фестиваля «Уроки Табакова» (театр реализует его совместно с театральным институтом консерватории имени Л.В. Собинова) включает обсуждение основных проблем современного театрального образования с участием ведущих практикующих педагогов столичных и провинциальных вузов.Практическая часть программы призвана обеспечить знакомство педагогов и студентов с современными методиками театрального обучения. Она включает в себя мастер-классы ведущих преподавателей современного театра, интенсивную стажировку, позволяющую в течение недели освоить основные элементы различных сценических тренингов.Сценическая часть программы, с одной стороны, предполагает показ спектаклей, расширяющих наши представления о возможностях современного театра. А с другой стороны, в афишу «Уроков Табакова» включены спектакли дипломников столичных и провинциальных театральных вузов страны.Саратов обладает уникальной инфраструктурой для осуществления такого проекта: здесь есть драматический театр и театр юного зрителя, театральный институт консерватории имени Л.В. Собинова, городские коллективы и театры области, училище искусств и Дом кино, государственный университет и художественный музей, есть легендарная театральная история и опыт студийного движения.Академический театр драмы имени И.А. Слонова в прошлом году в четвертый раз провел Всероссийский театральный фестиваль имени Олега Янковского, благодаря которому инициируется интерес и внимание к Саратову как городу ярких театральных традиций, создается культурная среда, готовая и способная поддерживать различные художественные течения и продвигать новые театральные проекты. Все это помогает воспринимать Театр как современный живой организм – подвижный и чуткий к изменениям времени.Мы верим, что культурно-образовательный проект-фестиваль «Уроки Табакова» увлечет вас и вы захотите поддержать наш театр в его осуществлении. Что для этого нужно? Приходите в театр, смотрите спектакли, оставляйте свои отзывы, выбирайте для себя те мероприятия программы, которые вас заинтересуют, следите за информацией, которая будет публиковаться на нашем сайте", - анонсирует проект Саратовский академический театр драмы.В афише культурно-образовательного проекта-фестиваля будут не только спектакли репертуарных театров, но и дипломные работы театральных вузов (как столичных, так и провинциальных).14 апреля. Школа-студия МХАТ (курс Виктора Рыжакова). Оттепель. Большая сцена. 18.3015 апреля. Школа-студия МХАТ (курс Виктора Рыжакова). Чуш Астафьева, или Все, что осталось после нашей экспедиции на родину автора. Старый ТЮЗ. 18.0015 апреля. Концерт Татьяны Пыхониной. Песни городских окраин. Малая сцена. 20.3016 апреля. Студия Игоря Яцко в ШДИ. Булгаков. Дон Кихот. Малая сцена. 18.3017 апреля. Школа-студия МХАТ (курс Дмитрия Брусникина). Саша Соколов Школа для дураков. Малая сцена. 17.0017 апреля. Дипломный спектакль театрального института СГК им Л.В.Собинова. Уильям Шекспир Два джентльмена из Вероны. Большая сцена. 18.3018 апреля. Школа Табакова. Петр Ершов Конек Горбунок. Большая сцена. 18.0018 апреля. Самарский институт культуры. Хасинто Грау Куклы. Малая сцена. 18.3019 апреля. Театр Олега Табакова. Александр Галич «Матросская тишина». Большая сцена. 19.0019 апреля. Нижегородское театральное училище. Вильям Шекспир и Борис Акунин. "Гамлет". Малая сцена 17.0020 апреля. Школа Райкина. Класс-концерт «Школа.Метро.Сны». Вступительное слово Константина Райкина. Старый ТЮЗ 19.0021 апреля. Школа Нового кино. 28 дней. Трагедия менструального цикла. Малая сцена 18.3021 апреля. Поэтический моноспектакль Константина Райкина. Над балаганом небо… Большая сцена 18.3022 апреля. Театр Маяковского. Иван Гончаров «Обломов». 19.00Кроме показа спектаклей в рамках форума состоятся мастер-классы театральных педагогов.Фото взято из открытых источников.