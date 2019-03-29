Бывший начальник энегельсского отдела УФМС попался на незаконной выдаче российских паспортов иностранцам
Возбуждены три уголовных дела по ч. 1 ст. 292.1 УК РФ (незаконная выдача паспорта гражданина РФ), которые соединены в одном производстве.
По информации СУ СКР по Саратовской области, в период с марта по июнь 2015 года начальник отдела управления Федеральной миграционной службы по Саратовской области в городе Энгельсе принял решение о выдаче паспортов гражданин Российской Федерации троим иностранным гражданам.
Сообщается, что ранее этот же сотрудник уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы.
Новое уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Саратовской области. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.