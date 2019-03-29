29 марта 2019 20:27 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 29 марта
Летом в центре Саратова начнет работу новый зал спортивных единоборств
17:56 | 29 марта
YouTube-канал Ксении Эммарк дает женщинам ответы на вопросы
16:27 | 29 марта
Команда Академоперы стала победителем Первых театральных интеллектуальных игр
16:23 | 29 марта
Сумма одобренных Сбербанком сделок по кредитованию долевого строительства со счетами эскроу превысила 102 млрд руб.
15:39 | 29 марта
Бывший начальник энегельсского отдела УФМС попался на незаконной выдаче российских паспортов иностранцам
13:47 | 29 марта
Пловец Егор Сучков завоевал три золота на зональных соревнованиях
13:10 | 29 марта
В Саратове продолжается фестиваль «Студенческая весна-2019»
13:07 | 29 марта
Завершилась Олимпиада «Я - профессионал»
12:07 | 29 марта
Временно закрывается движение через железнодорожный переезд в Саратовском районе
11:09 | 29 марта
«Кафедра, с которой можно много сказать миру добра»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Бывший начальник энегельсского отдела УФМС попался на незаконной выдаче российских паспортов иностранцам

Новости
Бывший начальник энегельсского отдела УФМС попался на незаконной выдаче российских паспортов иностранцам


Возбуждены три уголовных дела по ч. 1 ст. 292.1 УК РФ (незаконная выдача паспорта гражданина РФ), которые соединены в одном производстве.

По информации СУ СКР по Саратовской области, в период с марта по июнь 2015 года начальник отдела управления Федеральной миграционной службы по Саратовской области в городе Энгельсе принял решение о выдаче паспортов гражданин Российской Федерации троим иностранным гражданам.

Сообщается, что ранее этот же сотрудник уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы.

Новое уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Саратовской области. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.