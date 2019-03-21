Саратовские расчеты «Панцирь» и «С-400» примут участие во всеармейском конкурсе «Ключи от неба»
Всеармейский этап конкурса, входящего в программу Армейских международных игр, пройдет в апреле на полигоне Ашулук в Астраханской области.
Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» и зенитных ракетных систем «С-400» из Саратовской области представят Центральный военный округ на Всеармейском конкурсе профессионального мастерства «Ключи от неба-2019». По информации пресс-службы ЦВО, такие итоги были подведены после проведения отборочных состязаний в Энгельсе среди лучших расчетов данного типа техники из регионов Поволжья, Урала и Сибири, где дислоцированы войска Центрального военного округа.
По условиям конкурса личный состав решал задачи по обнаружению, захвату, ведению и уничтожению средств воздушного нападения условного противника. Также расчеты выполняли нормативы по специальной, тактической, огневой, физической, автомобильной и технической подготовке.