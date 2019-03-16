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Саратовский гандболист получил вызов в юношескую сборную страны

Новости
Саратовский гандболист получил вызов в юношескую сборную страны


Александр Подберезный примет участие в тренировочных мероприятиях в Подмосковье.

Вчера на имя президента гандбольного клуба "СГАУ-Саратов" Николая Кузнецова пришло письмо, которое является вызовом на сборы в юношескую сборную России (юноши до 20 лет) правого полусреднего команды Александра Подберезного. Спортсмен примет участие в тренировочных мероприятиях, которые пройдут с 8 по 19 преля в подмосковном Протвино.

По информации пресс-службы гандбольного клуба, это уже не первый вызов нашего земляка в тренировочный лагерь сборной.