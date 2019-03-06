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Порядка 90 тысяч жителей области проголосовали за проекты по реконструкции общественных пространств
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Порядка 90 тысяч жителей области проголосовали за проекты по реконструкции общественных пространств

Новости


Свыше 88 тысяч жителей области приняли участие в рейтинговом голосовании по выбору общественной территории для благоустройства.

Условиями соглашения, заключенного Правительством Саратовской области с министерством строительства и ЖКХ РФ, предусмотрено обязательное проведение рейтингового голосования для муниципалитетов, где проживает свыше 20 тыс. человек.

Жители пришли на избирательные участки в Аткарске, Балакове, Балашове, Вольске, Ершове, Красноармейске, Марксе, Петровске, Пугачеве, Ртищеве, Энгельсе и Саратове. В остальных муниципалитетах состоялись общественные обсуждения.

По словам министра строительства и ЖКХ области Дмитрия Тепина, по итогам голосования до 31 марта в муниципальные программы будут внесены изменения.

«Жители высказались за благоустройство пешеходных зон, парков и площадей. На основе сделанного ими выбора органы местного самоуправления будут планировать свою дальнейшую работу. Следующим шагом должна стать разработка цифровой платформы, предусматривающей возможность высказать свое мнение по благоустройству с экрана смартфона. Разработка приложения предусмотрена региональным проектом «Умный город», - подчеркнул Дмитрий Тепин.